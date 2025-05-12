«Очень некрасиво себя вела»: жена водителя Mercedes, вырубившего девушку, высказалась

Супруга водителя черного Mercedes Тимура Мусаева, который избил девушку-курьера Наталью Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, вступилась за него. Она заявила, что мужа спровоцировали.
«Она (Наталья — прим. ред.) его посылала, очень некрасиво разговаривала. А потом на камеру плакала. Супруг частично признает вину, признает, что ударил ее. Но ведь она его тоже пнула. Если на него девушка нападает, какая будет реакция? Она его словесно оскорбляла, спровоцировала. До этого его по-всякому обзывала. Надеюсь, будет справедливость», — заявила URA.RU Ольга, жена Тимура Мусаева.
Скоро мужчине изберут меру пресечения. Перед началом судебного заседания он заявил, что частично признает вину. И добавил, что вспылил.
Сам инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к Veer Mall, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила путь иномарке Мусаева. Завязался конфликт. По словам Ольги, Мусаев дважды ударил ее, у нее сотрясение мозга.
Силовики 10 мая доставили Тимура в отдел полиции. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подробнее о резонансной истории, — в сюжете URA.RU.
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