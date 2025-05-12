Адвокат объяснил, как с уехавшего Поперечного* могут взыскать долг в России

Адвокат Тонкий: уехавший Поперечный* не уйдет от долга по коммуналке
© Служба новостей «URA.RU»
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Комик-иноагент давно не живет в России, а оплату коммуналки никто не отменял
Комик-иноагент давно не живет в России, а оплату коммуналки никто не отменял Фото:

Задолженность комика Данилы Поперечного (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) даже несмотря на то, что он не проживет в России, должна быть выплачена. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Евгений Тонкий, оценивая правовую сторону данной ситуации.

«Задолженность за предоставленные коммунальные услуги является актуальной и подлежит взысканию в судебном порядке через мирового судью или районный / городской суд общей юрисдикции, в зависимости от суммы долга. Сам по себе факт проживания в другом государстве не влияет на обязанность собственника содержать принадлежащее ему недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации, в силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ», — пояснил правозащитник.

Оплачивать задолженности комика можно будет и без его присутствия: со счетов в российских банках, любого движимого имущества и в исключительных случаях недвижимого имущества. Это возможно сделать при соблюдении следующих условий.

«Имущество не является для должника единственным пригодным для проживания. Размер взысканной задолженности соотносится с рыночной стоимостью недвижимости, которая может быть реализована судебным приставом-исполнителем на торгах», — пояснил Тонкий.

Точная сумма долга комика не уточняется. Данила Поперечный — видеоблогер и стендап-комик из Воронежа, начинавший карьеру как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, а затем перешедший к разговорному жанру. После начала специальной военной операции он покинул Россию. В эмиграции комик продолжает вести популярный YouTube-канал с аудиторией свыше 3 млн подписчиков.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

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Задолженность комика Данилы Поперечного (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) даже несмотря на то, что он не проживет в России, должна быть выплачена. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Евгений Тонкий, оценивая правовую сторону данной ситуации. Оплачивать задолженности комика можно будет и без его присутствия: со счетов в российских банках, любого движимого имущества и в исключительных случаях недвижимого имущества. Это возможно сделать при соблюдении следующих условий. «Имущество не является для должника единственным пригодным для проживания. Размер взысканной задолженности соотносится с рыночной стоимостью недвижимости, которая может быть реализована судебным приставом-исполнителем на торгах», — пояснил Тонкий. Точная сумма долга комика не уточняется. Данила Поперечный — видеоблогер и стендап-комик из Воронежа, начинавший карьеру как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, а затем перешедший к разговорному жанру. После начала специальной военной операции он покинул Россию. В эмиграции комик продолжает вести популярный YouTube-канал с аудиторией свыше 3 млн подписчиков. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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