Миллиардер из ХМАО передал нефтесервисный бизнес «Лукойлу»

Бизнесмен из ХМАО Равиль Салихов вышел из состава учредителей своих нефтесервисных компаний «Аргос» и «Аргос-Строй», которые находятся в Когалыме. Долю в «Аргос-Строй» получила компания «Лукойл».
«В компании „Аргос“ произошла смена собственников. Салихов вышел из состава учредителей компании „Аргос“ и „Аргос-Строй“». ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в состав учредителей «Аргос-Строй»», — указано на портале СБИС. Нефтяная компания получила четверть акций предприятия. Также в числе собственников значатся АО «ААА Управление Капиталом» и УК «Лерта Капитал». «Лукойл» получил 25% компании.
Сын Салихова, Ринат, тоже исчез из списка владельцев нефтесервиса. Он владел 15% акций компании «Аргос». Сейчас ему принадлежит 60% нефтесервисного предприятия в Самаре, 19% в компании «Кьюми», которая поставляет автоматы с едой, и 48% в финансовой организации «РБР», зарегистрированной в Москве. Таким образом, семья Салиховых сохранила активы в других отраслях, но ушла из ключевого направления в ХМАО.
«Это сейчас тренд в вертикально интегрированных нефтяных компаниях. Они по возможности приобретают нефтесервисные предприятия в собственность. В нынешних условиях это лучше, чем отдавать услуги на аутсорс», — считает собеседник агентства в нефтяной сфере.
Агентство URA.RU направило запросы представителям ПАО «Лукойл», а также попыталось получить комментарий от Равиля Салихова. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисные компании ХМАО попали под санкции США. В их числе оказалась фирма «Аргос».
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