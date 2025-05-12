У челябинского правительства появится структура, ответственная за съемку фильмов

У правительства Челябинской области появится структура, ответственная за съемку кинофильмов и поддержку других творческих направлений. Как следует из распоряжения губернатора Алексея Текслера, учредителем Агентства развития креативных индустрий региона станет минэкономразвития области.
«Создать АНО „Агентство развития креативных индустрий Челябинской области“. Определить имущественный взнос в размере 60,705 млн рублей», — отмечено в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
Распоряжение утвердило устав организации. Также Текслер поручил совершить иные действия, связанные с созданием агентства.
В ноябре 2024 года депутаты заксобрания приняли закон о развитии креативных индустрий области, который заработал в феврале. Тогда же первый вице-губернатор Иван Куцевляк заявил, что в регионе появится соответствующая структура, которая будет курировать работу. Также объявлялось, что на Южном Урале откроется Школа креативных индустрий, призванная пополнять сектор новыми кадрами.
В регионе определили приоритеты креативной работы, которые поддержат власти. Среди них одно из ведущих направлений связано с кинопроизводством. Сам Текслер вошел в группу, которая на федеральном уровне займется выработкой политики развития креативного сектора.
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