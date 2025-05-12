Пермячка обвинила сожителя в подготовке теракта из-за бытовой ссоры

В Краснокамске (Пермский край) 41-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе на своего сожителя. Поводом для происшествия стала ссора между гражданскими супругами, случившаяся 7 мая 2025 года, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину.
«После конфликта потерпевшая покинула квартиру и направилась к своей матери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить обидчику и с телефона родственницы сообщила в правоохранительные органы о якобы готовящемся террористическом акте. В ложном заявлении женщина утверждала, что мужчина удерживает ее в заложниках в квартире на улице Культуры, угрожает открыть газ и устроить взрыв», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Сотрудники полиции незамедлительно проверили поступившую информацию, однако основания для опасений не подтвердились. Заявительницу задержали, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
В соответствии с действующим законодательством, за ложное сообщение о подготовке теракта женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
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