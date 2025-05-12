Пермячка обвинила сожителя в подготовке теракта из-за бытовой ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За это женщина предстанет перед судом
За это женщина предстанет перед судом Фото:

В Краснокамске (Пермский край) 41-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе на своего сожителя. Поводом для происшествия стала ссора между гражданскими супругами, случившаяся 7 мая 2025 года, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину.

«После конфликта потерпевшая покинула квартиру и направилась к своей матери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить обидчику и с телефона родственницы сообщила в правоохранительные органы о якобы готовящемся террористическом акте. В ложном заявлении женщина утверждала, что мужчина удерживает ее в заложниках в квартире на улице Культуры, угрожает открыть газ и устроить взрыв», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. 

Сотрудники полиции незамедлительно проверили поступившую информацию, однако основания для опасений не подтвердились. Заявительницу задержали, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

В соответствии с действующим законодательством, за ложное сообщение о подготовке теракта женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамске (Пермский край) 41-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе на своего сожителя. Поводом для происшествия стала ссора между гражданскими супругами, случившаяся 7 мая 2025 года, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину. «После конфликта потерпевшая покинула квартиру и направилась к своей матери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить обидчику и с телефона родственницы сообщила в правоохранительные органы о якобы готовящемся террористическом акте. В ложном заявлении женщина утверждала, что мужчина удерживает ее в заложниках в квартире на улице Культуры, угрожает открыть газ и устроить взрыв», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.  Сотрудники полиции незамедлительно проверили поступившую информацию, однако основания для опасений не подтвердились. Заявительницу задержали, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде. В соответствии с действующим законодательством, за ложное сообщение о подготовке теракта женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...