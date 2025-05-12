Водитель Mercedes, ударивший екатеринбурженку, сделал заявление после ареста

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусаев заявил, что поддался эмоциям и не бьет женщин
Мусаев заявил, что поддался эмоциям и не бьет женщин Фото:
новость из сюжета
Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге

Уроженец Чечни Тимур Мусаев, которого арестовали за избиение девушки-курьера в Екатеринбурге, после суда через журналистов обратился к маме. Он пообещал, что скоро вернется домой. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.

«Как мужик, я не должен был этого делать. Поддался эмоциям. Маме говорю: „Не волнуйся, скоро буду дома“. Я не бью женщин», — сказал Тимур Мусаев, пока его уводили полицейские.

Мусаева отправили в следственный изолятор до 9 июля. Следователи вменили ему ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Он частично признал вину.

По версии следствия, конфликт произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Курьер приехала, чтобы передать заказ, и якобы перегородила путь «Мерседесу» Мусаева. Завязался конфликт.По версии следствия, конфликт произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Курьер приехала, чтобы передать заказ, и якобы перегородила путь «Мерседесу» Мусаева. Завязался конфликт. Родные обвиняемого уверены, что его спровоцировали. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

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Уроженец Чечни Тимур Мусаев, которого арестовали за избиение девушки-курьера в Екатеринбурге, после суда через журналистов обратился к маме. Он пообещал, что скоро вернется домой. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Как мужик, я не должен был этого делать. Поддался эмоциям. Маме говорю: „Не волнуйся, скоро буду дома“. Я не бью женщин», — сказал Тимур Мусаев, пока его уводили полицейские. Мусаева отправили в следственный изолятор до 9 июля. Следователи вменили ему ст. 213 УК РФ (« Хулиганство» ). Он частично признал вину. По версии следствия, конфликт произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Курьер приехала, чтобы передать заказ, и якобы перегородила путь «Мерседесу» Мусаева. Завязался конфликт.По версии следствия, конфликт произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Курьер приехала, чтобы передать заказ, и якобы перегородила путь «Мерседесу» Мусаева. Завязался конфликт. Родные обвиняемого уверены, что его спровоцировали. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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