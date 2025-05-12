В Кургане интересно: в центре города пройдет эстафета факела «Огонь жизни»

В Кургане 13 мая пройдет этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», направленной на поддержку донорства костного мозга. Об этом сообщает Курганская станция переливания крови. Мероприятие стартует в 10:00 по адресу: ул. Ленина, 40А, маршрут пробега пройдет по центральным улицам города и завершится в ЦПКиО.
«Старт с факелоносцами даст Артем Алискеров — амбассадор донорства костного мозга в России, хедлайнер эстафеты „Огонь жизни“», — уточнили в Курганской станции переливания крови. В числе факелоносцев заявлены представители власти региона, почетные доноры, сотрудники станции переливания крови, педагоги, спортсмены, волонтеры и участник специальной военной операции. Как подчеркнули организаторы, участие в эстафете — это реальная возможность помочь нуждающимся, вступив в регистр доноров.
Зарегистрироваться в Федеральном регистре доноров костного мозга можно будет 13 мая с 08:30 до 13:00 в здании Курганской станции переливания крови. Для этого людям старше 18 лет необходимо иметь при себе оригиналы паспорта и СНИЛСа. Эстафета «Огонь жизни» проводится по всей стране и направлена на популяризацию донорства и объединение всех регионов России в борьбе за спасение жизней.
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