Заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр по греко-римской борьбе Артем Сурков и его брат мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка Мира, обладатель Кубка России Максим провели мастер-класс для юных челябинцев. Они отработали с ребятам основные приемы из этого вида спорта.
В приветственной речи Максим Сурков заявил юным спортсменам, что рад оказаться в такой обстановке. Он с готовностью отвечал на вопросы ребят.
На открытии мероприятия присутствовал депутат Челябинской Гордумы Денис Лапотышкин. По его словам, в Челябинске и области любят борьбу.
«В Челябинске любят борьбу. У нас огромные, глубокие традиции по всем видам борьбы. У нас много знаменитых спортсменов. Я уверен, что тех ребят, которые сегодня принимают участие в мастер-классе, мы в ближайшее время увидим на самых высоких пьедесталах, будем за них болеть», — заявил депутат.
Мастер-класс, как и любая тренировка, начался с разминки. В ходе тренировки Артем Сурков оценил качества юных дарований.
«Усидчивые. Правда, пока что ещё скромные. Но сейчас, я думаю, разойдутся. А так талантливые. Знаете, каждый по своему счастливый и уникальный. Я им завидую белой завистью, что у них ещё все впереди», — отметил Сурков.
После разминки братья показали детям свои коронные действия, рассказали о тонкостях этого вида спорта. Они выразили надежду, что полученные знания пригодятся им в спортивной жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!