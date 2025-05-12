«За 16 лет такого не было ни разу»: почему серия «Локомотив» — «Трактор» войдет в историю

Во вторник, 13 мая 2025, стартует финальная серия Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Впервые в 17-летней истории КХЛ в решающем противостоянии встретятся победители своих конференций и две лучшие команды регулярного чемпионата. «Трактор» возвращается в финал впервые с 2013 года, а «Локомотив» получил шанс взять реванш после прошлогоднего поражения. Кто станет обладателем главного трофея КХЛ — подробнее в материале URA.RU.
Почему противостояние «Локомотива» и «Трактора» войдет в историю КХЛ
За 16 предыдущих розыгрышей Кубка Гагарина ни разу не случалось, чтобы в финале встретились чемпионы своих конференций. Более того, никогда в решающей серии не сходились первая и вторая команды регулярного чемпионата. В сезоне 2024/25 «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат с 102 очками, а «Трактор» занял второе место, набрав 96 очков.
Этот финал станет настоящим праздником для любителей хоккея — болельщики увидят противостояние действительно сильнейших команд сезона, а не тех, кто просто удачно прошел плей-офф. Впервые в истории КХЛ определение чемпиона будет максимально объективным.
Как «Локомотив» и «Трактор» прошли в финал
Дорога «Локомотива»: от разгрома «Торпедо» до победы над «Салаватом»
Ярославский «Локомотив» начал плей-офф в статусе победителя регулярного чемпионата и обладателя Кубка Континента. В первом раунде команда Игоря Никитина без особых проблем разобралась с нижегородским «Торпедо» — сухая победа 4-0 в серии.
Во втором раунде ярославцы столкнулись с серьезным сопротивлением омского «Авангарда». Серия выдалась напряженной и растянулась на все семь матчей. «Локомотив» дважды оказывался в шаге от вылета, уступая 2-3 и 3-4 в серии, но проявил характер и одержал победу в решающем седьмом матче.
В финале Западной конференции железнодорожники встретились с уфимским «Салаватом Юлаевым» и уверенно выиграли серию со счетом 4-1. «Локомотив» второй год подряд вышел в финал Кубка Гагарина, где в прошлом сезоне уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0-4.
Дорога «Трактора»: сложный старт и уверенный финиш
Челябинский «Трактор» под руководством канадского специалиста Бенуа Гру начал плей-офф матчами против дальневосточного «Адмирала». Серия выдалась непростой — челябинцы даже уступали 0-2, но затем выиграли четыре матча подряд и прошли в следующий раунд.
Во втором круге «Трактор» встретился с минским «Динамо» и одержал уверенную победу со счетом 4-1 в серии. В финале Восточной конференции челябинцы не менее уверенно переиграли московское «Динамо» с тем же счетом 4-1, показав стабильный и качественный хоккей.
Для «Трактора» это второй выход в финал Кубка Гагарина в истории. Впервые челябинцы играли в решающей серии в 2013 году, где уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4.
12 лет спустя: что изменилось с момента последнего финала «Трактора»
В 2013 году «Трактор» под руководством Валерия Белоусова впервые в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Тогда челябинцы в упорной борьбе уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4. С тех пор прошло 12 лет, и команда пережила немало изменений.
Из того состава в нынешнем «Тракторе» не осталось ни одного игрока. Изменилась и философия игры — если тогда «Трактор» делал ставку на надежную оборону и контратаки, то нынешняя команда Бенуа Гру стремится контролировать шайбу и доминировать в атаке.
Примечательно, что нынешний капитан челябинцев Владимир Ткачев в 2013 году играл за московское «Динамо» и стал одним из тех, кто не позволил «Трактору» завоевать Кубок Гагарина. Теперь он имеет шанс привести челябинскую команду к долгожданному чемпионству.
Кто выигрывал КХЛ с момента основания лиги: все чемпионы
За 16 сезонов существования КХЛ (плей-офф сезона 2019/20 не был доигран из-за пандемии COVID-19) Кубок Гагарина завоевывали семь разных команд:
- «Ак Барс» (Казань) — 3 раза (2009, 2010, 2018)
- ЦСКА (Москва) — 3 раза (2019, 2022, 2023)
- «Металлург» (Магнитогорск) — 3 раза (2014, 2016, 2024)
- «Динамо» (Москва) — 2 раза (2012, 2013)
- СКА (Санкт-Петербург) — 2 раза (2015, 2017)
- «Салават Юлаев» (Уфа) — 1 раз (2011)
- «Авангард» (Омск) — 1 раз (2021)
Победитель текущего сезона, неважно «Локомотив» или «Трактор», впервые завоюет главный трофей КХЛ. Одна из этих команд станет восьмым клубом в истории лиги, поднявшим над головой Кубок Гагарина.
Ключевые фигуры финала: лидеры «Локомотива» и «Трактора»
Ярославские бомбардиры
В составе «Локомотива» особенно выделяется Александр Радулов, который продолжает демонстрировать высочайший уровень игры, несмотря на возраст. Он близок к тому, чтобы набрать 750 очков в КХЛ, что станет историческим достижением. Сейчас в его активе 748 баллов, а выше только Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачев (980).
Радулов готовится сыграть в финале Кубка Гагарина за четвертую разную команду, что также будет рекордом КХЛ. Ранее он выходил в главные серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (дважды) и ЦСКА.
Не менее важную роль играет Максим Шалунов, находящийся в шаге от отметки в 400 очков в КХЛ. Сейчас у него 398 (214+184) очков, и он является лучшим снайпером среди игроков, рожденных с 1 января 1993 года.
Челябинские звезды
В составе «Трактора» выделяется Андрей Светлаков, для которого первый матч финальной серии станет 600-м в КХЛ. Он станет вторым игроком, рожденным с 1 января 1996 года и достигшим этой отметки. Первым является его соперник по финалу Павел Красковский (623). Кроме того, Светлаков установит уникальное достижение, сыграв в своем седьмом финале Кубка Гагарина. Сейчас он делит лидерство с Кириллом Петровым и Сергеем Андроновым (по шесть).
Нападающий челябинцев Виталий Кравцов может стать первым игроком, рожденным с 1 января 1999 года, кто смог набрать 200 очков в матчах КХЛ. Сейчас в активе Кравцова 198 (105+93) очков в 362 матчах.
Расписание серии: когда и где пройдут финальные матчи КХЛ
Финальная серия стартует в Ярославле, где «Локомотив» проведет первые два домашних матча благодаря преимуществу своей площадки, заработанному за победу в регулярном чемпионате.
- 13 мая — первый матч в Ярославле (19:00 мск)
- 15 мая — второй матч в Ярославле (19:00 мск)
- 17 мая — третий матч в Челябинске (16:30 мск)
- 19 мая — четвертый матч в Челябинске (17:00 мск)
- 21 мая — пятый матч в Ярославле (19:00 мск) при необходимости
- 23 мая — шестой матч в Челябинске (17:00 мск) при необходимости
- 25 мая — седьмой матч в Ярославле (16:30 мск) при необходимости
Серия продлится до четырех побед одной из команд. В прошлом сезоне «Локомотив» уступил в финале «Металлургу» со счетом 0-4, а в единственном финале «Трактора» в 2013 году челябинцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 2-4.
Статистика личных встреч в регулярном чемпионате
В текущем сезоне «Локомотив» и «Трактор» провели между собой две встречи в регулярном чемпионате, и обе завершились победами ярославской команды:
- 3 ноября 2024 года в Челябинске «Локомотив» выиграл со счетом 5:3
- 28 ноября 2024 года в Ярославле «Локомотив» одержал победу 4:2
Однако стоит отметить, что эти матчи проходили в первой половине сезона, когда «Трактор» еще не набрал оптимальную форму. Во второй половине регулярного чемпионата и особенно в плей-офф челябинцы показывают совсем другой хоккей.
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