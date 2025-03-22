Чем завершился регулярный сезон КХЛ и кто вышел в плей-офф: положение команд, фавориты

До старта плей-офф КХЛ осталось всего 4 дня. Регулярный чемпионат КХЛ подходит к концу — остались последние матчи, которые окончательно определят расстановку команд перед битвой за Кубок Гагарина. Ярославский «Локомотив» уже обеспечил себе первое место в общей таблице и Кубок Континента, однако в остальных позициях интрига сохраняется до последних игр. Подробнее о положении команд перед плей-офф, статистике клубов и игроков, а также о том, кто является фаворитом на победу в «Кубке Гагарина» — в материале URA.RU.
Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025: общее положение
Ярославский «Локомотив» доминировал весь регулярный чемпионат и досрочно занял первое место в общей таблице, набрав 102 очка в 68 играх. Это впечатляющий результат — команда одержала 39 побед в основное время, 6 в овертайме и еще 4 в сериях буллитов. Разница забитых и пропущенных шайб составила внушительные +69 (191-122). Такой результат говорит о сбалансированности команды как в атаке, так и в обороне.
Челябинский «Трактор» идет вторым с 96 очками, показав особенно внушительную результативность — 223 забитые шайбы, лучший показатель в лиге. «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» удерживают третье и четвертое места с 91 и 90 очками соответственно.
Московское «Динамо» занимает пятую строчку с 89 очками. Они имеют шанс улучшить свое положение в последнем матче против «Северстали».
Очень плотная борьба идет за шестую-восьмую позиции. «Ак Барс», «Автомобилист» и «Авангард» имеют по 87 очков, но расположены в таблице в соответствии с дополнительными показателями.
Далее в таблице следуют «Спартак» (85 очков). Затем Минское «Динамо» (84), ЦСКА (83), «Северсталь» (81), СКА (80) и «Торпедо» (70).
Конференция «Запад»: турнирное положение в сезоне 2024/2025
На Западе «Локомотив» уверенно лидирует, опережая московское «Динамо» на 13 очков. Бело-голубым уже не догнать ярославцев, но они прочно заняли второе место.
Интригующая борьба идет между «Спартаком» (85 очков), минским «Динамо» (84) и ЦСКА (83) за третье, четвертое и пятое места. Эти позиции важны для определения преимущества своей площадки в стартовом раунде плей-офф.
«Северсталь» с 81 очком занимает шестую позицию, следом идет СКА с 80 очками. Особенно удивительно низкое положение петербургских «армейцев» — это их худший результат за всю историю КХЛ. Восьмое место надежно занимает «Торпедо» с 70 очками — нижегородцы уже не могут ни подняться выше, ни опуститься ниже.
Конференция «Восток»: турнирное положение в сезоне 2024/2025
Восточная конференция традиционно демонстрирует высокую конкурентность. «Трактор» лидирует с 96 очками, «Салават Юлаев» идет вторым с 91 очком, а «Металлург» замыкает тройку лидеров с 90 очками.
Особенно жаркая борьба разворачивается за четвертое и пятое места между «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Авангардом», у которых по 87 очков. Сегодня в очном противостоянии «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 3:2, что гарантировало казанцам встречу с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф.
«Сибирь» и «Адмирал» борются за седьмую и восьмую позиции. У новосибирцев 69 очков, у владивостокского клуба — столько же, но одна игра в запасе.
Определившиеся пары плей-офф КХЛ «Кубка Гагарина»
На 22 марта 2025 уже определились несколько пар первого раунда плей-офф:
- «Локомотив» (1) — «Торпедо» (8) в Западной конференции. Это первая определившаяся пара, так как и ярославцы, и нижегородцы уже заняли свои финальные позиции в конференции.
- «Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5) в Восточной конференции. Эта пара определилась сегодня после победы казанцев над «Сибирью».
Остальные пары будут окончательно сформированы после завершения всех матчей регулярного чемпионата. Последние матчи пройдут 23 марта 2025 года.
Результаты последних матчей сезона КХЛ 2024/2025
22 марта 2025 года состоялось несколько ключевых встреч:
- «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Авангарду» со счетом 1:5
- «Сибирь» уступила «Ак Барсу» в овертайме 2:3
- «Трактор» одержал победу над «Амуром» 2:0
- «Автомобилист» выиграл «Металлург Мг» 3:2
- «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» 1:4
- Также вечером 22 марта 2025 года «Торпедо» примет СКА
Примечательным был матч минского «Динамо» против ЦСКА (4:1), который состоялся ранее. Эта победа позволила минчанам впервые в истории подняться на четвертое место в Западной конференции, что дает им преимущество своей площадки в стартовом раунде плей-офф. С вероятностью 99% это противостояние продолжится в первом раунде плей-офф.
Лидеры сезона КХЛ по статистическим показателям
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата является Джошуа Ливо, набравший 78 очков (48+30) в 61 игре. Он же является и лучшим снайпером с 48 заброшенными шайбами.
Лучшим ассистентом стал защитник Тревор Мерфи с 45 результативными передачами. Мерфи также является лучшим бомбардиром среди защитников с 58 очками (13+45).
По показателю полезности лидирует Артем Галимов. У него положительный коэффициент +31.
В вратарской статистике выделяются Даниил Исаев с коэффициентом надежности 1.61. Также Владислав Подъяпольский с процентом отраженных бросков 93.8%.
Антилидером по штрафному времени стал Максим Комтуа. Он набрал 99 минут штрафа.
Расписание и формат плей-офф Кубка Гагарина 2025: когда смотреть
Плей-офф Кубка Гагарина стартует 26 марта 2025 года. Первыми на лед выйдут пары с посевом 3-6 и 4-5, а 27 марта к борьбе присоединятся пары 1-8 и 2-7.
Формула турнира сохранилась с прошлого сезона. В первом раунде матчи проходят внутри Западной и Восточной конференций. Начиная со второго раунда команды будут распределяться по рейтингу в соответствии с занятыми местами в регулярном сезоне.
Расписание раундов:
- Первый раунд: 26 марта – 8 апреля
- Второй раунд: 11 – 24 апреля
- Полуфиналы: 26 апреля – 10 мая
- Финальная серия: 13 – 25 мая
Впервые в истории КХЛ финал Кубка Гагарина пройдет в мае. Это нововведение, которое должно добавить интерес к решающим матчам сезона.
Фавориты и ожидания от плей-офф: кто выиграет «Кубок Гагарина»
Главным фаворитом Кубка Гагарина многие эксперты считают «Локомотив», который впечатляюще провел регулярный чемпионат. Ярославцы показали сбалансированную игру как в нападении, так и в обороне. В первом раунде «железнодорожники» сыграют с «Торпедо», и, несмотря на уверенное преимущество ярославцев в регулярке, плей-офф — это всегда новая история.
«Трактор» также демонстрирует отличную форму и является фаворитом Восточной конференции. Челябинцы имеют самое результативное нападение лиги, что делает их опасными для любого соперника.
Интересной будет пара «Автомобилист» — «Ак Барс», где казанцы постараются взять реванш за прошлогоднее поражение в первом раунде. Также привлекательно выглядит потенциальное противостояние «Спартака» и СКА, если команды встретятся в плей-офф.
Отдельно стоит отметить ситуацию с петербургским СКА, который занимает лишь седьмое место на Западе — худший результат за всю историю клуба в КХЛ. Это создает для «армейцев» сложную ситуацию, ведь им, скорее всего, предстоит встретиться с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф. В пяти встречах с бело-голубыми в этом сезоне петербуржцы смогли победить лишь однажды, и то в овертайме.
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