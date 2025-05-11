В ХМАО полиция нашла подростка, жестоко избившего 11-летнего мальчика

Полиция нашла подростка, который избил 11-летнего ребенка, силовики проводят проверку
Полиция Нижневартовска установила подростка, который избил ребенка до сотрясения и травмировал ему позвоночник. Силовики проводят проверку.
«Подросток установлен. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, подросток прыгал на его теле. Пострадавший был госпитализирован с травмой позвоночника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!