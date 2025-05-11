11 мая 2025

В ХМАО полиция нашла подростка, жестоко избившего 11-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла подростка, который избил 11-летнего ребенка, силовики проводят проверку
Полиция нашла подростка, который избил 11-летнего ребенка, силовики проводят проверку Фото:

Полиция Нижневартовска установила подростка, который избил ребенка до сотрясения и травмировал ему позвоночник. Силовики проводят проверку.

«Подросток установлен. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, подросток прыгал на его теле. Пострадавший был госпитализирован с травмой позвоночника.

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Полиция Нижневартовска установила подростка, который избил ребенка до сотрясения и травмировал ему позвоночник. Силовики проводят проверку. «Подросток установлен. По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, подросток прыгал на его теле. Пострадавший был госпитализирован с травмой позвоночника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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