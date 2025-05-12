Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья

В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе, их концентрация в 2,4 раза превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такая информация указана на сайте ресурса IQAir.
«РМ2.5 частицы — свободные, твердые частицы в воздухе размером 2,5 микрометров в диаметре или меньше. РМ2.5 частицы настолько малы, что всасываются в кровь при вдыхании. По этой причине, эти частицы представляют наибольшую угрозу для здоровья. <...> Концентрация PM2.5 сейчас в 2,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5», — указано на сайте сервиса.
На ресурсе сообщается, что превышение микрочастиц способно вызвать раздражение слизистых, кашель, приступы астмы. Чувствительным группам населения рекомендуют носить маски на улице и закрыть окна, чтобы избежать загрязнения.
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