Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья

В Тюмени в воздухе содержание микрочастиц превысило норму в 2,4 раза
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РМ2.5 частицы - твердые частицы в воздухе
РМ2.5 частицы - твердые частицы в воздухе Фото:

В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе, их концентрация в 2,4 раза превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такая информация указана на сайте ресурса IQAir.

«РМ2.5 частицы — свободные, твердые частицы в воздухе размером 2,5 микрометров в диаметре или меньше. РМ2.5 частицы настолько малы, что всасываются в кровь при вдыхании. По этой причине, эти частицы представляют наибольшую угрозу для здоровья. <...> Концентрация PM2.5 сейчас в 2,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5», — указано на сайте сервиса.

На ресурсе сообщается, что превышение микрочастиц способно вызвать раздражение слизистых, кашель, приступы астмы. Чувствительным группам населения рекомендуют носить маски на улице и закрыть окна, чтобы избежать загрязнения.

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В Тюмени зафиксировано опасное превышение микрочастиц в воздухе, их концентрация в 2,4 раза превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такая информация указана на сайте ресурса IQAir. «РМ2.5 частицы — свободные, твердые частицы в воздухе размером 2,5 микрометров в диаметре или меньше. РМ2.5 частицы настолько малы, что всасываются в кровь при вдыхании. По этой причине, эти частицы представляют наибольшую угрозу для здоровья. <...> Концентрация PM2.5 сейчас в 2,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5», — указано на сайте сервиса. На ресурсе сообщается, что превышение микрочастиц способно вызвать раздражение слизистых, кашель, приступы астмы. Чувствительным группам населения рекомендуют носить маски на улице и закрыть окна, чтобы избежать загрязнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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