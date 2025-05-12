Статусный свердловский прокурор уходит в отставку. Фото

Замглавы прокуратуры Свердловской области Родченкову прочат повышение

12 мая 2025 в 22:05 Размер текста - 17 +

Павел Родченков имеет звание полковника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков в ближайшее время покинет регион. Ему прочат повышение, сообщил собеседник URA.RU. «Родченков, скорее всего, станет первым зампрокурора Оренбуржья», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. По словам источника URA.RU, в Екатеринбург 12 мая приехал замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев — бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы). И ожидалось, что он или прокурор области Борис Крылов в его присутствии назовут преемника Родченкова. «Но ничего подобного не было», — с удивлением передал собеседник. Родченков имеет среди коллег положительную репутацию. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала был помощником Ярцевского межрайонного прокурора, а с декабря 2013 года по май 2020-го возглавлял прокуратуры Ершичского и Дорогобужского районов Смоленской области. В свердловскую прокуратуру Родченков пришел в октябре 2020-го и среди прочих вопросов следил за исполнением законодательства на предприятиях военно-промышленного комплекса. Павел Родченков в областной прокуратуре с 2020 года Фото: сайт свердловской прокуратуры Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков в ближайшее время покинет регион. Ему прочат повышение, сообщил собеседник URA.RU. «Родченков, скорее всего, станет первым зампрокурора Оренбуржья», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. По словам источника URA.RU, в Екатеринбург 12 мая приехал замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев — бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы). И ожидалось, что он или прокурор области Борис Крылов в его присутствии назовут преемника Родченкова. «Но ничего подобного не было», — с удивлением передал собеседник. Родченков имеет среди коллег положительную репутацию. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала был помощником Ярцевского межрайонного прокурора, а с декабря 2013 года по май 2020-го возглавлял прокуратуры Ершичского и Дорогобужского районов Смоленской области. В свердловскую прокуратуру Родченков пришел в октябре 2020-го и среди прочих вопросов следил за исполнением законодательства на предприятиях военно-промышленного комплекса.