Статусный свердловский прокурор уходит в отставку. Фото

Замглавы прокуратуры Свердловской области Родченкову прочат повышение
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор, полковник, погон, старший советник юстиции
Павел Родченков имеет звание полковника Фото:
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Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков в ближайшее время покинет регион. Ему прочат повышение, сообщил собеседник URA.RU.

«Родченков, скорее всего, станет первым зампрокурора Оренбуржья», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

По словам источника URA.RU, в Екатеринбург 12 мая приехал замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев — бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы). И ожидалось, что он или прокурор области Борис Крылов в его присутствии назовут преемника Родченкова. «Но ничего подобного не было», — с удивлением передал собеседник.

Родченков имеет среди коллег положительную репутацию. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала был помощником Ярцевского межрайонного прокурора, а с декабря 2013 года по май 2020-го возглавлял прокуратуры Ершичского и Дорогобужского районов Смоленской области. В свердловскую прокуратуру Родченков пришел в октябре 2020-го и среди прочих вопросов следил за исполнением законодательства на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Павел Родченков в областной прокуратуре с 2020 года
Павел Родченков в областной прокуратуре с 2020 года
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Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков в ближайшее время покинет регион. Ему прочат повышение, сообщил собеседник URA.RU. «Родченков, скорее всего, станет первым зампрокурора Оренбуржья», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. По словам источника URA.RU, в Екатеринбург 12 мая приехал замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев — бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы). И ожидалось, что он или прокурор области Борис Крылов в его присутствии назовут преемника Родченкова. «Но ничего подобного не было», — с удивлением передал собеседник. Родченков имеет среди коллег положительную репутацию. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала был помощником Ярцевского межрайонного прокурора, а с декабря 2013 года по май 2020-го возглавлял прокуратуры Ершичского и Дорогобужского районов Смоленской области. В свердловскую прокуратуру Родченков пришел в октябре 2020-го и среди прочих вопросов следил за исполнением законодательства на предприятиях военно-промышленного комплекса.
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