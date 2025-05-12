В Тюмени на три месяца перекроют дорогу из-за ремонта теплосетей. Карта

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Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками
Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками Фото:

В Тюмени с 20 мая по 15 августа перекроют движение на проезде в районе дома №21 по улице Авторемонтной из-за капремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города.

«Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в период с 20 мая по 15 августа будет прекращено движение транспортных средств на проезде в районе здания №21 по Авторемонтной», — говорится в сообщении администрации Тюмени. П

Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками, заранее выбирать оптимальный путь следования. В качестве альтернативных маршрутов предлагается использовать улицу Авторемонтную и межквартальные проезды.

Дорога будет перекрыта почти три месяца.
Дорога будет перекрыта почти три месяца.
Фото:

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В Тюмени с 20 мая по 15 августа перекроют движение на проезде в районе дома №21 по улице Авторемонтной из-за капремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города. «Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в период с 20 мая по 15 августа будет прекращено движение транспортных средств на проезде в районе здания №21 по Авторемонтной», — говорится в сообщении администрации Тюмени. П Водителям рекомендуется следить за дорожными знаками, заранее выбирать оптимальный путь следования. В качестве альтернативных маршрутов предлагается использовать улицу Авторемонтную и межквартальные проезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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