11 мая 2025

В ХМАО началась речная навигация по Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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12 мая начинается речное сообщение по Оби
12 мая начинается речное сообщение по Оби Фото:

В Нижневартовском районе открылась речная навигация. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«С 12 мая 2025 года в Нижневартовском районе открывается навигация на реке Обь. В связи с этим возобновлено движение речных пассажирских судов», — сообщает администрация района.

Теплоходы будут ездить по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск и Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск. С 12 мая также возобновится автосообщение по маршруту Покур — Нижневартовск — Покур.

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В Нижневартовском районе открылась речная навигация. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на своей странице в соцсети «Вконтакте». «С 12 мая 2025 года в Нижневартовском районе открывается навигация на реке Обь. В связи с этим возобновлено движение речных пассажирских судов», — сообщает администрация района. Теплоходы будут ездить по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск и Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск. С 12 мая также возобновится автосообщение по маршруту Покур — Нижневартовск — Покур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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