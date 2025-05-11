В ХМАО началась речная навигация по Оби

12 мая начинается речное сообщение по Оби
В Нижневартовском районе открылась речная навигация. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«С 12 мая 2025 года в Нижневартовском районе открывается навигация на реке Обь. В связи с этим возобновлено движение речных пассажирских судов», — сообщает администрация района.
Теплоходы будут ездить по маршрутам Покур — Старица Ватинской протоки, Нижневартовск — Вампугол — Нижневартовск и Нижневартовск — Былино — Соснина — Нижневартовск. С 12 мая также возобновится автосообщение по маршруту Покур — Нижневартовск — Покур.
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