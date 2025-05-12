Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило турецкое издание YeniSafak.
«Я только что разговаривал с президентом Украины Зеленским. На прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые необходимо предпринять», — заявил турецкий лидер, сообщает YeniSafak.
Также Эрдоган упомянул о воскресном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог с российским президентом вышел всеобъемлющим и касался множества аспектов двусторонних отношений, в нем также обсуждались важные международные и региональные проблемы.
Ранее Эрдоган уже предлагал провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, подчеркнув готовность Турции содействовать возобновлению мирного диалога. Владимир Путин также заявлял о готовности к таким переговорам без предварительных условий, а идею поддержал бывший президент США Дональд Трамп. Анкара выразила готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине.
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