Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

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Эрдоган и Зеленский разговаривали по телефону
Эрдоган и Зеленский разговаривали по телефону Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило турецкое издание YeniSafak.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Зеленским. На прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые необходимо предпринять», — заявил турецкий лидер, сообщает YeniSafak.

Также Эрдоган упомянул о воскресном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог с российским президентом вышел всеобъемлющим и касался множества аспектов двусторонних отношений, в нем также обсуждались важные международные и региональные проблемы.

Ранее Эрдоган уже предлагал провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, подчеркнув готовность Турции содействовать возобновлению мирного диалога. Владимир Путин также заявлял о готовности к таким переговорам без предварительных условий, а идею поддержал бывший президент США Дональд Трамп. Анкара выразила готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило турецкое издание YeniSafak. «Я только что разговаривал с президентом Украины Зеленским. На прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые необходимо предпринять», — заявил турецкий лидер, сообщает YeniSafak. Также Эрдоган упомянул о воскресном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог с российским президентом вышел всеобъемлющим и касался множества аспектов двусторонних отношений, в нем также обсуждались важные международные и региональные проблемы. Ранее Эрдоган уже предлагал провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, подчеркнув готовность Турции содействовать возобновлению мирного диалога. Владимир Путин также заявлял о готовности к таким переговорам без предварительных условий, а идею поддержал бывший президент США Дональд Трамп. Анкара выразила готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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