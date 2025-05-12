12 мая 2025

В Кургане перекладывают асфальт, уложенный лишь полгода назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном начались работы по перекладке асфальта, который был уложен осенью 2024 года
В Заозерном начались работы по перекладке асфальта, который был уложен осенью 2024 года Фото:

В Заозерном районе Кургана начались работы по перекладке асфальта, который был уложен осенью 2024 года. Строительная техника снова снимает новый слой, несмотря на завершение ремонта проезжей части менее полугода назад. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Заозерном перекладывают асфальт, уложенный лишь полгода назад
В Заозерном перекладывают асфальт, уложенный лишь полгода назад
Фото:

«С ремонтом тянули все лето и завершали уже под зиму. От этого и качество пострадало видимо. Сейчас они вынуждены убирать асфальт и класть снова. А люди опять будут прыгать через стройку все лето видимо», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что речь о дворе дома № 31 в 3 микрорайоне. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее в Заозерном районе Кургана уже стартовали масштабные дорожные работы: в четвертом микрорайоне ведется ремонт улицы Малинникова с демонтажом старого покрытия и заменой бордюров, а также благоустройство сквера у школы №7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Контракты на эти работы были заключены весной 2024 года, и завершение ремонта на улице Малинникова планируется до конца лета.

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В Заозерном районе Кургана начались работы по перекладке асфальта, который был уложен осенью 2024 года. Строительная техника снова снимает новый слой, несмотря на завершение ремонта проезжей части менее полугода назад. Об этом сообщается в социальных сетях. «С ремонтом тянули все лето и завершали уже под зиму. От этого и качество пострадало видимо. Сейчас они вынуждены убирать асфальт и класть снова. А люди опять будут прыгать через стройку все лето видимо», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что речь о дворе дома № 31 в 3 микрорайоне. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается. Ранее в Заозерном районе Кургана уже стартовали масштабные дорожные работы: в четвертом микрорайоне ведется ремонт улицы Малинникова с демонтажом старого покрытия и заменой бордюров, а также благоустройство сквера у школы №7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Контракты на эти работы были заключены весной 2024 года, и завершение ремонта на улице Малинникова планируется до конца лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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