Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в четырех регионах РФ

В России прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в четырех регионах, включая Волгоградскую и Саратовскую области, а также Бурятию и Иркутскую область. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Волгоградской, Саратовской областях, Бурятии и Иркутской области», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что в целом ожидается отсутствие условий для возникновения природных пожаров.
В европейской части страны ситуация спокойная, а на азиатской территории две трети покрыты снегом. Однако сохраняющийся сильный ветер может способствовать распространению уже имеющихся пожаров, заключил Вильфанд.
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