12 мая 2025

Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в четырех регионах РФ

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Сильный ветер может способствовать распространению пожаров, заявил Вильфанд
Сильный ветер может способствовать распространению пожаров, заявил Вильфанд Фото:

В России прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в четырех регионах, включая Волгоградскую и Саратовскую области, а также Бурятию и Иркутскую область. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Волгоградской, Саратовской областях, Бурятии и Иркутской области», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что в целом ожидается отсутствие условий для возникновения природных пожаров.

В европейской части страны ситуация спокойная, а на азиатской территории две трети покрыты снегом. Однако сохраняющийся сильный ветер может способствовать распространению уже имеющихся пожаров, заключил Вильфанд.

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В России прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности в четырех регионах, включая Волгоградскую и Саратовскую области, а также Бурятию и Иркутскую область. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Волгоградской, Саратовской областях, Бурятии и Иркутской области», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что в целом ожидается отсутствие условий для возникновения природных пожаров. В европейской части страны ситуация спокойная, а на азиатской территории две трети покрыты снегом. Однако сохраняющийся сильный ветер может способствовать распространению уже имеющихся пожаров, заключил Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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