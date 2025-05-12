12 мая 2025

Отцов-одиночек уравняют в правах с матерями в еще одном вопросе

Судам запретят назначать обязательные работы отцам-одиночкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Отцов-одиночек освободят от обязательных работ
Отцов-одиночек освободят от обязательных работ Фото:

Одиноким отцам, воспитывающим малолетних детей или детей-инвалидов, запретят назначать обязательные работы по решению суда. Соответствующие законопроекты, подготовленные Министерством юстиции РФ, были одобрены 12 мая правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

«Изменения вносятся сразу в два закона. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве», — сообщают «Ведомости». По словам газеты, инициатива направлена на устранение правового дисбаланса. Сейчас законодательство защищает преимущественно женщин-одиночек, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам.

Ранее в Совете Федерации подготовили поправки к законопроекту, предусматривающие возможность не заключать под стражу в следственном изоляторе отцов-одиночек, воспитывающих детей младше 14 лет. Данные изменения направлены на предотвращение разлучения родителей и детей на стадии предварительного расследования, когда вина родителя еще не установлена судом.

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Одиноким отцам, воспитывающим малолетних детей или детей-инвалидов, запретят назначать обязательные работы по решению суда. Соответствующие законопроекты, подготовленные Министерством юстиции РФ, были одобрены 12 мая правительственной комиссией по законопроектной деятельности. «Изменения вносятся сразу в два закона. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве», — сообщают «Ведомости». По словам газеты, инициатива направлена на устранение правового дисбаланса. Сейчас законодательство защищает преимущественно женщин-одиночек, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам. Ранее в Совете Федерации подготовили поправки к законопроекту, предусматривающие возможность не заключать под стражу в следственном изоляторе отцов-одиночек, воспитывающих детей младше 14 лет. Данные изменения направлены на предотвращение разлучения родителей и детей на стадии предварительного расследования, когда вина родителя еще не установлена судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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