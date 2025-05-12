Отцов-одиночек уравняют в правах с матерями в еще одном вопросе

Одиноким отцам, воспитывающим малолетних детей или детей-инвалидов, запретят назначать обязательные работы по решению суда. Соответствующие законопроекты, подготовленные Министерством юстиции РФ, были одобрены 12 мая правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
«Изменения вносятся сразу в два закона. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве», — сообщают «Ведомости». По словам газеты, инициатива направлена на устранение правового дисбаланса. Сейчас законодательство защищает преимущественно женщин-одиночек, тогда как мужчины в аналогичных обстоятельствах могут быть приговорены к обязательным работам.
Ранее в Совете Федерации подготовили поправки к законопроекту, предусматривающие возможность не заключать под стражу в следственном изоляторе отцов-одиночек, воспитывающих детей младше 14 лет. Данные изменения направлены на предотвращение разлучения родителей и детей на стадии предварительного расследования, когда вина родителя еще не установлена судом.
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