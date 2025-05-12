Порноактриса из Екатеринбурга получила награду от Pornhub

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox (Дарья) стала победительницей престижной международной премии PornHub Awards. Она завоевала главный приз в номинации «Самая популярная любительская модель». Об этом сообщается на официальном сайте PornHub, где 9 мая были опубликованы итоги ежегодной церемонии награждения.
«Объявлены победители 7-й ежегодной премии Pornhub Awards. Поздравляем победителей», — говорится в сообщении. Всего в рамках седьмой по счету премии было представлено 40 различных номинаций. Признание зрителей в рамках ежегодной премии Pornhub Awards актриса получила уже в пятый раз.
Екатеринбурженка начала сниматься в фильмах для взрослых в 2018 году. В феврале 2025 года она дала интервью, в котором поделилась секретом своей популярности.
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