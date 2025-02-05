Известная порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox (Дарья) поделилась своим секретом успеха. За последние несколько лет девушка неоднократно становилась самой популярной моделью на Pornhub. Ролики, которые она снимает со своим мужем, моментально собирают большую аудиторию и пользуются популярностью у фанатов. В интервью американскому порножурналу XBIZ лиса рассказала, в чем залог ее успеха.
«Я думаю, что секрет был в разнообразии, содержании и регулярности. Вначале мы публиковали новые видео каждые два дня, мы по-прежнему выпускаем их регулярно, но сейчас всего три-четыре видео в месяц. Мы придумали порносериал по мотивам „Подземелий и драконов“, который сняли самостоятельно, без профессионального продюсера и за короткий промежуток времени. Первый эпизод имел настоящий успех, набрав 14,1 миллион просмотров. Осознав его недостатки, мы смогли сделать следующую часть еще более динамичной и захватывающей. Этот проект стал потрясающим опытом благодаря совместной работе с друзьями и получению большого удовольствия от процесса создания», — сказала Дарья.
Актриса добавила, что зрителя привлекает разнообразие контента: косплей, фетиши, сюжетные видео и просто обычное домашнее порно. Девушка экспериментирует с цветом волос, разными нарядами и макияжем, чтобы всегда привносить что-то новое в свою работу. По словам Sweetie Fox главное — следить за тенденциями и развивать свои сильные стороны, понимать потребности аудитории, уметь сочетать разнообразие контента с развитием личного бренда.
«Некоторые зрители приходят на косплей, в то время как другие ценят больше повседневный контент. Для меня главное — уметь маневрировать между этими областями, оставаясь гибким и не ограничивая себя каким-то одним стилем», — подчеркнула Дарья.
Екатеринбурженка начала сниматься в фильмах для взрослых в 2018 году. Ее просмотры на хостинге Pornhub — более 1,5 миллиарда суммарных просмотров.
Признание зрителей в рамках ежегодной премии Pornhub Awards актриса получила уже четыре раза. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, третий — в апреле 2024-го, а четвертый — в декабре 2024-го. В позапрошлом году Дарья вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Подробнее о карьере и личной жизни Sweetie Fox — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!