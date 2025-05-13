Европейцев предупредили о жестком решении Путина о переговорах по Украине

Полковник Бо: предложение Путина о переговорах не включает Европу в процесс
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Путин не желает видеть европейских лидеров на переговорах, заявил Бо
Путин не желает видеть европейских лидеров на переговорах, заявил Бо Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле ориентировано на прямое взаимодействие с Украиной, без участия европейских стран. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«России не нужны европейцы на переговорах и другие стороны», — заявил Бо в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Москва стремится к честным переговорам. Путин ранее предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий, выразив надежду на возможность настоящего прекращения огня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил серьезность предложений Путина, подчеркивая стремление к мирному решению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подтвердил свою готовность к встрече в Турции, передает «Ридус».

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Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле ориентировано на прямое взаимодействие с Украиной, без участия европейских стран. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. «России не нужны европейцы на переговорах и другие стороны», — заявил Бо в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Москва стремится к честным переговорам. Путин ранее предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий, выразив надежду на возможность настоящего прекращения огня. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил серьезность предложений Путина, подчеркивая стремление к мирному решению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подтвердил свою готовность к встрече в Турции, передает «Ридус».
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