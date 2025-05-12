Песков объяснил предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Песков: Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что предложение Путина по прямым переговорам с Киевом одобрили многие лидеры иностранных государств
Песков заявил, что предложение Путина по прямым переговорам с Киевом одобрили многие лидеры иностранных государств Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Российская сторона серьезно настроена на поиск долгосрочных путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Киевом в Стамбуле.  

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого, пресс-секретарь отметил, что предложение Путина по дипломатическому решению украинского кризиса, по устранению его первопричин и установлению прочного мира поддержали многие партнеры РФ по СНГ, БРИКС и других стран.

По словам Пескова, Путин в ходе праздничных мероприятий и переговоров с зарубежными гостями в Москве четко изложил позицию России по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее призвал Киев безотлагательно принять участие в предложенной встрече, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность содействовать организации переговорного процесса.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, подчеркнув серьезность намерений Москвы достичь мирного урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал эту инициативу «хорошим знаком», а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что прочный мир возможен только на основе содержательных переговоров.

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Российская сторона серьезно настроена на поиск долгосрочных путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Киевом в Стамбуле.   «В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого, пресс-секретарь отметил, что предложение Путина по дипломатическому решению украинского кризиса, по устранению его первопричин и установлению прочного мира поддержали многие партнеры РФ по СНГ, БРИКС и других стран. По словам Пескова, Путин в ходе праздничных мероприятий и переговоров с зарубежными гостями в Москве четко изложил позицию России по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее призвал Киев безотлагательно принять участие в предложенной встрече, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность содействовать организации переговорного процесса. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, подчеркнув серьезность намерений Москвы достичь мирного урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал эту инициативу «хорошим знаком», а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что прочный мир возможен только на основе содержательных переговоров.
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