12 мая 2025

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил полпредство в УрФО с юбилеем. Видео

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил полпредство УрФО с днем основания
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил полпредство УрФО с днем основания Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил институт полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с 25-летием со дня основания. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально». По словам Кухарука, полпредство за четверть века стало надежным партнером для региональных органов власти и играет важную роль в развитии территории.

«Институт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе — надежный партнер региональной власти. Наша общая цель — сделать жизнь людей лучше, создать комфортные условия для работы и отдыха, обеспечить стабильность и процветание городов и районов Югры, Урала, России. Уверен, вместе нам все по плечу. С праздником!» — поздравил Кухарук.

Полномочные представительства президента в федеральных округах были учреждены указом главы России Владимира Путина 13 мая 2000 года. Этот институт был создан для повышения эффективности взаимодействия между федеральными и региональными властями, а также для оперативного решения вопросов развития территорий.

Ранее URA.RU писал, что полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО посетили пасхальную службу в кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Об этом Жога сообщил в своих соцсетях.

Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил институт полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с 25-летием со дня основания. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально». По словам Кухарука, полпредство за четверть века стало надежным партнером для региональных органов власти и играет важную роль в развитии территории. «Институт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе — надежный партнер региональной власти. Наша общая цель — сделать жизнь людей лучше, создать комфортные условия для работы и отдыха, обеспечить стабильность и процветание городов и районов Югры, Урала, России. Уверен, вместе нам все по плечу. С праздником!» — поздравил Кухарук. Полномочные представительства президента в федеральных округах были учреждены указом главы России Владимира Путина 13 мая 2000 года. Этот институт был создан для повышения эффективности взаимодействия между федеральными и региональными властями, а также для оперативного решения вопросов развития территорий. Ранее URA.RU писал, что полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО посетили пасхальную службу в кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Об этом Жога сообщил в своих соцсетях. Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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