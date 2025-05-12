Сестра погибшей в баре пермячки рассказала про ее взаимоотношения с парнем

Корреспондент URA.RU пообщалась с одной из сестер погибшей 18-летней девушки. Ее нашли мертвой на заборе возле одного из баров в Закамске в ночь на 11 мая. По ее словам, со своим парнем Надежда (так звали погибшую) познакомилась в Нытве, где он находился по работе.
«Когда он ушел в армию они постоянно созванивались, общались, она всегда сообщала ему как и куда пойдет. В основном, если и общалась, то с их с Лешей общими друзьями. Она очень ждала его из армии, они планировали где отмечать его дембель. Чтобы встретить его, она заказала платье и вот буквально на днях забрала его»,— рассказала девушка на правах анонимности URA.RU.
Она также добавила, что Надежда была знакома и находилась в хороших отношениях с семьей избранника, а он отлично общается с ее семьей. После его дембеля пара планировала немного отдохнуть и потом снимать квартиру в Перми, там же и работать. У них были большие планы на будущее, резюмировала она.
Ранее URA.RU сообщало о том, что парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях. По его словам, его возлюбленная была не гулящей по дешевым кабакам, а домашней девушкой. Парень уверен, что в деле что-то не так.
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