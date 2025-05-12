12 мая 2025

Сестра погибшей в баре пермячки рассказала про ее взаимоотношения с парнем

Сестра погибшей в баре девушки: Надя с парнем планировали переезд в Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После дембеля пара планировала переезд в Пермь
После дембеля пара планировала переезд в Пермь Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Корреспондент URA.RU пообщалась с одной из сестер погибшей 18-летней девушки. Ее нашли мертвой на заборе возле одного из баров в Закамске в ночь на 11 мая. По ее словам, со своим парнем Надежда (так звали погибшую) познакомилась в Нытве, где он находился по работе. 

«Когда он ушел в армию они постоянно созванивались, общались, она всегда сообщала ему как и куда пойдет. В основном, если и общалась, то с их с Лешей общими друзьями. Она очень ждала его из армии, они планировали где отмечать его дембель. Чтобы встретить его, она заказала платье и вот буквально на днях забрала его»,— рассказала девушка на правах анонимности URA.RU. 

Она также добавила, что Надежда была знакома и находилась в хороших отношениях с семьей избранника, а он отлично общается с ее семьей. После его дембеля пара планировала немного отдохнуть и потом снимать квартиру в Перми, там же и работать. У них были большие планы на будущее, резюмировала она. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях. По его словам, его возлюбленная была не гулящей по дешевым кабакам, а домашней девушкой. Парень уверен, что в деле что-то не так.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корреспондент URA.RU пообщалась с одной из сестер погибшей 18-летней девушки. Ее нашли мертвой на заборе возле одного из баров в Закамске в ночь на 11 мая. По ее словам, со своим парнем Надежда (так звали погибшую) познакомилась в Нытве, где он находился по работе.  «Когда он ушел в армию они постоянно созванивались, общались, она всегда сообщала ему как и куда пойдет. В основном, если и общалась, то с их с Лешей общими друзьями. Она очень ждала его из армии, они планировали где отмечать его дембель. Чтобы встретить его, она заказала платье и вот буквально на днях забрала его»,— рассказала девушка на правах анонимности URA.RU.  Она также добавила, что Надежда была знакома и находилась в хороших отношениях с семьей избранника, а он отлично общается с ее семьей. После его дембеля пара планировала немного отдохнуть и потом снимать квартиру в Перми, там же и работать. У них были большие планы на будущее, резюмировала она.  Ранее URA.RU сообщало о том, что парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях. По его словам, его возлюбленная была не гулящей по дешевым кабакам, а домашней девушкой. Парень уверен, что в деле что-то не так.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...