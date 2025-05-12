Силовики разгромили «банду цыган», обиравших свердловчан

В Сухом Логу посадили риелторов, которые обманывали должников

13 мая 2025 в 11:22 Размер текста - 17 +

Риелторов задержали пять лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) вынесли приговор банде риелторов, которые перепродавали квартиры должников, чтобы помочь гасить задолженности. Силовики считают, что часть средств фигуранты забирали себе, сказал источник URA.RU в силовой среде. На скамье подсудимых оказались Елена Зверева (следствие считает ее лидером), ее сожитель Павел Нифонтов, Нина Быкова, Илья Беспалов, Дмитрий Коробицын, Лариса Ромашева и Кристина Цыганова. Уголовное преследование началось в 2020 году. «Сначала сотрудники ФСБ заинтересовались нотариусами, которые занимались сделками. Найти нарушений силовики не смогли, тогда взяли в разработку Звереву», — описывает ход следствия источник URA.RU. По его словам, Зверева работала специалистом по взысканию долгов. Тем, у кого не получалось гасить задолженности, она стала предлагать такую схему: должник продает квартиру, списывает долг и заселяется в другое жилье (по качеству оно хуже). Сделки оформлялись нотариально. Но, как считает обвинение, часть средств Зверева с подельниками присваивала себе. В некоторых случаях они обманом забирали себе право собственности, оставляя людей без жилья. Многие из потерпевших — неблагополучные граждане. «Это дело прозвали „делом цыган“. Уголовной статьи о создании ОПГ у них нет, но обвинение считает, что Зверева вовлекла остальных в преступную схему», — заключил собеседник. Фигурантам вменили 23 эпизода. Приговор вынесли 12 мая. «В результате незаконных действий осужденных пятерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше десяти миллионов рублей. С учетом позиции гособвинителя, суд назначил четверым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет шести месяцев до семи лет. При этом трое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а один — в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Зверевой назначили семь лет колонии, Нифонтову — 6,5, Цыгановой и Беспалову — 4,6 лет лишения свободы. Быкова и Коробицын избежали уголовной ответственности за истечением сроков давности. Ромашева получила условный срок. По данным URA.RU, защита всех фигурантов обжалует приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сухом Логу (Свердловская область) вынесли приговор банде риелторов, которые перепродавали квартиры должников, чтобы помочь гасить задолженности. Силовики считают, что часть средств фигуранты забирали себе, сказал источник URA.RU в силовой среде. На скамье подсудимых оказались Елена Зверева (следствие считает ее лидером), ее сожитель Павел Нифонтов, Нина Быкова, Илья Беспалов, Дмитрий Коробицын, Лариса Ромашева и Кристина Цыганова. Уголовное преследование началось в 2020 году. «Сначала сотрудники ФСБ заинтересовались нотариусами, которые занимались сделками. Найти нарушений силовики не смогли, тогда взяли в разработку Звереву», — описывает ход следствия источник URA.RU. По его словам, Зверева работала специалистом по взысканию долгов. Тем, у кого не получалось гасить задолженности, она стала предлагать такую схему: должник продает квартиру, списывает долг и заселяется в другое жилье (по качеству оно хуже). Сделки оформлялись нотариально. Но, как считает обвинение, часть средств Зверева с подельниками присваивала себе. В некоторых случаях они обманом забирали себе право собственности, оставляя людей без жилья. Многие из потерпевших — неблагополучные граждане. «Это дело прозвали „делом цыган“. Уголовной статьи о создании ОПГ у них нет, но обвинение считает, что Зверева вовлекла остальных в преступную схему», — заключил собеседник. Фигурантам вменили 23 эпизода. Приговор вынесли 12 мая. «В результате незаконных действий осужденных пятерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше десяти миллионов рублей. С учетом позиции гособвинителя, суд назначил четверым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет шести месяцев до семи лет. При этом трое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а один — в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Зверевой назначили семь лет колонии, Нифонтову — 6,5, Цыгановой и Беспалову — 4,6 лет лишения свободы. Быкова и Коробицын избежали уголовной ответственности за истечением сроков давности. Ромашева получила условный срок. По данным URA.RU, защита всех фигурантов обжалует приговор.