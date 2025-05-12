Врачи и водители: кто в Курганской области получает самые высокие зарплаты

В Курганской области за май 2025 года зафиксирован рост числа вакансий с уровнем зарплаты от 100 тысяч рублей и выше. Самыми оплачиваемыми стали руководители различных отделов (от 220 тысяч), врачи и водители (от 100 тысяч). Работодатели региона разместили более тысячи подобных предложений, что значительно превышает медианный уровень оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства hh.ru.
«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают врачам (14% от всех вакансий с доходом 100 тыс. руб.), водителям, менеджерам по продажам и по работе с клиентами (по 6%), а также разнорабочим (5%). Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 100 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“ (16%), „Медицина, фармацевтика, аптеки“ (8%), „Промышленное оборудование, техника, станки, комплектующие“ (6%), „Перевозки, логистика, склад, ВЭД“ и „Розничная торговля (по 5%)“», — пишет hh.ru.
Также специалисты платформы выделили топ-5 актуальных вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В этот список вошли: руководитель филиала (от 300 тысяч рублей в месяц), руководитель отдела логистики (от 250 до 400 тысяч рублей), начальник конструкторского отдела (от 250 тысяч рублей), региональный менеджер по развитию (от 250 тысяч рублей) и начальник дорожно-строительного участка (от 220 до 250 тысяч рублей до вычета налогов). Для сравнения, медианная предлагаемая заработная плата в регионе составляет 59 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в медицинские учреждения Курганской области продолжают поступать молодые кадры. С начала 2025 года в больницы региона трудоустроились около 200 медработников, а за 2024 год штат пополнился 100 врачами и более 370 работниками среднего звена.
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