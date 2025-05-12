12 мая 2025

Александр Моор поздравил Уральский федеральный округ с юбилеем

Уральский федеральный округ отмечает 25-летие
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский федеральный округ был основан 13 мая 2000 года
Уральский федеральный округ был основан 13 мая 2000 года Фото:

Уральский федеральный округ отмечает 25-летие со дня своего основания. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Поздравляю наш Уральский федеральный округ с 25-летним юбилеем! Институт полпредства Президента России в УФО играет важную роль в жизни регионов. Он объединяет нас, помогает развивать и распространять эффективные управленческие практики», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что аппараты полномочных представителей всегда отличались активной позицией и оказывали действенную помощь в сложных ситуациях. Особо выделяется работа нынешнего полпреда Артема Жоги, который продолжает традиции заботы об интересах жителей региона, а его жизненный опыт помогает решать задачи по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

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Уральский федеральный округ отмечает 25-летие со дня своего основания. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Поздравляю наш Уральский федеральный округ с 25-летним юбилеем! Институт полпредства Президента России в УФО играет важную роль в жизни регионов. Он объединяет нас, помогает развивать и распространять эффективные управленческие практики», — отметил глава региона. Он также подчеркнул, что аппараты полномочных представителей всегда отличались активной позицией и оказывали действенную помощь в сложных ситуациях. Особо выделяется работа нынешнего полпреда Артема Жоги, который продолжает традиции заботы об интересах жителей региона, а его жизненный опыт помогает решать задачи по поддержке участников специальной военной операции и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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