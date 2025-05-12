Александр Моор поздравил Уральский федеральный округ с юбилеем

Уральский федеральный округ отмечает 25-летие со дня своего основания. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Поздравляю наш Уральский федеральный округ с 25-летним юбилеем! Институт полпредства Президента России в УФО играет важную роль в жизни регионов. Он объединяет нас, помогает развивать и распространять эффективные управленческие практики», — отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что аппараты полномочных представителей всегда отличались активной позицией и оказывали действенную помощь в сложных ситуациях. Особо выделяется работа нынешнего полпреда Артема Жоги, который продолжает традиции заботы об интересах жителей региона, а его жизненный опыт помогает решать задачи по поддержке участников специальной военной операции и их семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!