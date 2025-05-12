Более 3,5 миллиона рублей заплатят водители за неправильную парковку в центре Тюмени

В Тюмени за три дня, с 5 по 7 мая за неправильную парковку с помощью мобильных комплексов фотофиксации выписано 1 200 штрафов. Об этом сообщает администрация города Тюмени. Размер одного штрафа — 2 500 рублей.
«За непродолжительный период работы новых мобильных комплексов автоматической фиксации за неправильную парковку автомобилей тюменцам было вынесено порядка 1200 штрафов. Машины двигаются по специально разработанным маршрутам, которые включают самые проблемные участки», — отметили в администрации.
Согласно открытым данным, штраф за неправильную парковку составляет 2 500 рублей. Таким образом, за три дня администрация города направила водителям штрафов на сумму, превышающую три миллиона семьсот тысяч рублей.
В начале мая к уже работавшим патрульным автомобилям присоединились еще четыре машины, оснащенные современными средствами фиксации нарушений. В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа патрульных автомобилей позволило расширить охват нарушений. Теперь фиксация происходит не только на территории платных парковок, но и на пути следования патрулей.
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