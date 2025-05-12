Жители ЯНАО начали сообщать о первых встречах с гадюками, которые появились после зимней спячки. Сообщения поступили из окрестностей Ноябрьска, сообщает telegram-канал «Миг.Ноябрьск».
«Внимание! Замечены змеи! Майское тепло несет с собой опасность», — говорится в публикации.
Стандартные рекомендации для предотвращения укусов змей — не ходить по высокой траве без плотной обуви и не пытаться трогать змею руками. В случае укуса важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Экологи напоминают, что гадюки играют важную роль в экосистеме Ямала, регулируя численность грызунов и предотвращая распространение инфекций. Уничтожать змей нельзя, чтобы не нарушить природный баланс региона.
Ранее URA.RU сообщало, что Ноябрьске жители заметили появление первых весенних грибов — строчков в районе микрорайона Железнодорожников. Эти грибы традиционно появляются одними из первых после схода снега.
за медицинской помощью.
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