12 мая 2025

Жители Ямала заметили первых весенних гадюк. Фото

Ядовитые змеи вышли из спячки в окрестностях Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО пробудились гадюки
В ЯНАО пробудились гадюки Фото:

Жители ЯНАО начали сообщать о первых встречах с гадюками, которые появились после зимней спячки. Сообщения поступили из окрестностей Ноябрьска, сообщает telegram-канал «Миг.Ноябрьск». 

«Внимание! Замечены змеи! Майское тепло несет с собой опасность», — говорится в публикации. 

Стандартные рекомендации для предотвращения укусов змей — не ходить по высокой траве без плотной обуви и не пытаться трогать змею руками. В случае укуса важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Экологи напоминают, что гадюки играют важную роль в экосистеме Ямала, регулируя численность грызунов и предотвращая распространение инфекций. Уничтожать змей нельзя, чтобы не нарушить природный баланс региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Ноябрьске жители заметили появление первых весенних грибов — строчков в районе микрорайона Железнодорожников. Эти грибы традиционно появляются одними из первых после схода снега. 

за медицинской помощью.

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Жители ЯНАО начали сообщать о первых встречах с гадюками, которые появились после зимней спячки. Сообщения поступили из окрестностей Ноябрьска, сообщает telegram-канал «Миг.Ноябрьск».  «Внимание! Замечены змеи! Майское тепло несет с собой опасность», — говорится в публикации.  Стандартные рекомендации для предотвращения укусов змей — не ходить по высокой траве без плотной обуви и не пытаться трогать змею руками. В случае укуса важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Экологи напоминают, что гадюки играют важную роль в экосистеме Ямала, регулируя численность грызунов и предотвращая распространение инфекций. Уничтожать змей нельзя, чтобы не нарушить природный баланс региона. Ранее URA.RU сообщало, что Ноябрьске жители заметили появление первых весенних грибов — строчков в районе микрорайона Железнодорожников. Эти грибы традиционно появляются одними из первых после схода снега.  за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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