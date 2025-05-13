Какие праздники отмечают 14 мая 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Среда, 14 мая 2025 года, будет насыщена различными праздниками — от православных и народных до современных профессиональных. В этот день православные верующие отметят Преполовение Пятидесятницы и день памяти пророка Иеремии, славяне традиционно празднуют Пролетье и Еремея Запашника, а представители современных цифровых профессий — День фрилансера. Какие традиции связаны с этими праздниками, что можно и нельзя делать 14 мая, а также какие приметы существуют на этот день — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 14 мая 2025 года
Преполовение Пятидесятницы
Преполовение Пятидесятницы — один из древнейших христианских праздников, первые упоминания о котором относятся к концу IV века. В 2025 году он приходится на 14 мая. Это день, который отмечается ровно на 25-й день после Пасхи и символизирует середину пути между Светлым Христовым Воскресением (которое в 2025 году пришлось на 20 апреля) и праздником Святой Троицы (8 июня 2025 года).
В церковной литературе впервые о Преполовении говорится в грузинском переводе иерусалимской богослужебной книги, содержащей фрагменты Священного Писания VII-VIII веков. С V столетия появляются торжественные песнопения и гимны, посвященные этому празднику, многие из которых используются в богослужениях и сегодня.
Преполовение праздную в течение восьми дней, начиная с четвертой среды после Пасхи. Этот праздник играет роль своеобразного связующего звена между двумя великими христианскими торжествами — Пасхой и Троицей.
День памяти пророка Иеремии
14 мая православная церковь также чтит память пророка Иеремии — одного из четырех великих ветхозаветных пророков. Иеремия жил за 600 лет до Рождества Христова при израильском царе Иосии и четырех его преемниках.
К пророческому служению Иеремия был призван всего в 15-летнем возрасте, когда Господь открыл ему, что еще до рождения предназначил его быть пророком. Юноша пытался отказаться, ссылаясь на свою молодость и неумение говорить, но Господь обещал всегда быть с ним и охранять его.
В течение 23 лет Иеремия пророчествовал, обличая иудеев за отступление от истинной веры и поклонение идолам. Он предрекал народу бедствия и опустошительную войну. По преданию, пророк Иеремия также предсказал предательство Иуды, что отмечено в Евангелии от Матфея.
За свои пророчества Иеремия неоднократно подвергался гонениям. Его бросали в темницу, опускали в ров с зловонной тиной, где он едва не умер. В конце концов, пророк был убит своими же соотечественниками в Египте, куда они насильно увели его с собой. По некоторым историческим свидетельствам, мощи пророка в IV веке до н.э. были перенесены в египетскую Александрию самим Александром Македонским, но о нынешнем их местоположении информации нет.
Народные праздники 14 мая 2025 года
Пролетье
Пролетье у древних славян — это особый праздник, знаменующий встречу лета. Он приходится на последнюю неделю пахоты и начало сева. В этот день славяне проводили обережные обряды пробуждения земли, которые, как считалось, приносят силу и здоровье.
Особое место в празднике занимало почитание Майи Златовласки — Матери Всех Богов. В её честь устраивали ритуал поклонения на Капище богини судеб Макоши и возжигали священный огонь, символизирующий начало лета. Вообще в Пролетье было принято разжигать большие костры во славу наступающего теплого сезона.
Важной частью праздника был обряд опахивания, который, по поверьям, приносил здоровье и удачу. Также проводилось особое чародейство у Триглы (древней славянской богини, единой в трех ипостасях), помогающее женщине сохранять гармонию в семье.
Пролетье отмечалось шумно и весело, с участием всего народа. Традиционными были скоморошьи и молодецкие забавы, игры, песни и хороводы. Танцы и песнопения сопровождались игрой на традиционных славянских инструментах: барабанах, кугиклах, дудках и свирелях.
Еремей Запашник
Еремей Запашник (или Запрягальник) — еще один народный праздник, приходящийся на 14 мая. Он получил название по имени святого Иеремии, второго из четырех великих пророков Ветхого Завета. Народное прозвище «Запашник» святой получил потому, что в это время на Руси проводились важнейшие сельскохозяйственные работы — вспашка и засев полей.
Эти работы были крайне изнурительными как для крестьян, так и для рабочего скота, поэтому земледельцы просили небесной помощи. Они верили, что в этот день сам пророк Иеремия запрягает свою божественную колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Такое поверье, вероятно, возникло из-за созвучия имени святого со словом «ярмо».
Что можно и нельзя делать 14 мая 2025
Разрешенные дела на 14 мая
Согласно народным поверьям, 14 мая считается особенно благоприятным днем для посадки растений. Верили, что всё посаженное в день Еремея Запашника обязательно даст крепкие всходы и, впоследствии, богатый урожай.
В этот день полезно заниматься созидательным трудом. Даже если у вас нет огорода, найдите занятие, которое позволит что-то создать или улучшить — например, можно провести тщательную уборку в доме.
В Преполовение Пятидесятницы принято совершать обряды для обеспечения хорошего урожая и крепкого здоровья людей и домашнего скота. Распространен обычай освящения воды в озерах и реках. Такую воду затем используют для лечения различных недугов у людей и животных.
Во многих областях 14 мая проводят обряд кумления. Женщины и девушки, достигшие совершеннолетия, готовят большую общую яичницу и устраивают женские посиделки, на которые мужчин не допускают.
Запреты на 14 мая
Существует ряд ограничений, связанных с этим днем. Не рекомендуется заниматься пересадкой или посадкой комнатных цветов и растений — считается, что это может негативно повлиять на их энергетику в течение всего года.
Также не следует одалживать деньги, даже незначительные суммы, чтобы избежать возможных финансовых потерь в будущем году. Этот запрет распространяется и на другие предметы — считалось, что если дать что-то в долг на Еремея, то обратно ничего не вернется.
Рыбалка в этот день считалась неудачным занятием — люди опасались разгневать высшие силы. Существовало поверье, что человек, который ловит рыбу на Еремея, может потерять способность говорить. Запрет распространялся также на покупку и употребление рыбы.
В день Преполовения запрещены прядение, шитье, вышивание, вязание и подобные занятия — верили, что такая работа может негативно отразиться на здоровье.
Народные приметы на 14 мая
Погодные явления 14 мая использовались как предсказания на будущее:
- Если в этот день солнце поднимается в безоблачное небо, то лето обещает быть солнечным
- Когда на Еремея хорошая погода, то и уборка хлеба будет спориться
- Плохая погода в этот день — предвестник холодной и жесткой зимы
- Раннее и быстрое распускание еловых шишек — знак того, что с посевом тянуть не стоит
- Если на Еремея день погож, то и убирать хлеб предстоит при хорошей погоде
- Наблюдали за муравьями: если они чистые и сытые — пшеница уродится хорошо
- Если в этот день посадить лук, он будет не очень горьким
- Птицы стерегут гнезда, поэтому их легко поймать
- Если развесить сушить одежду, из нее уйдет моль
- Вечерняя роса на Еремея Запашника предвещает ясный следующий день
- Обилие бабочек к 14 мая указывает на то, что установится жаркая погода
- Утренний туман и громко квакающие лягушки говорят о том, что дождей не будет до конца месяца
- Сильная жара в Еремеев день сулит прохладное лето
Российский праздник 14 мая 2025 года
День фрилансера — праздник свободных профессионалов
Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник всех, кто трудится вне стен определенного офиса. Это дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты и многие другие специалисты.
Дата праздника выбрана неслучайно — 14 мая 2005 года была образована одна из первых российских бирж фрилансеров, сервис по поиску удаленной работы. В 2025 году российские фрилансеры будут отмечать 20-летний юбилей этого события.
Слово «фрилансер» происходит от английского «freelancer», что в дословном переводе означает «свободный копьеносец» или «вольный стрелок». Это человек, не состоящий в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирающий заказчиков и устанавливающий график работы. С каждым годом количество таких работников увеличивается, чему способствует всеобщая доступность интернета.
В начале XXI века заработок в интернете считался несерьезным занятием, подходящим разве что для подростков, желающих получить карманные деньги. Но сегодня взрослые профессионалы с гордостью называют фриланс своим стилем жизни. Многие специалисты успешно работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома.
Важным шагом для развития фриланса в России стало появление в 2017 году особого статуса самозанятого. Он позволил легализовать деятельность работающих на себя профессионалов — нянь, сиделок, репетиторов, переводчиков, программистов, уборщиков, гидов, тренеров, кондитеров и других специалистов, не привлекающих наемных работников и не перепродающих чужие товары или услуги.
Особенно актуальным фриланс стал в период пандемии коронавируса, когда многие компании были вынуждены перевести сотрудников на удаленную работу. Это помогло людям по-новому взглянуть на возможности дистанционной занятости, а кто-то уже просто не мыслит работу в ином формате.
День фрилансера — это важная дата, которая помогает объединиться людям, зарабатывающим в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка, профессиональные контакты и партнеров. Интересно, что в последнее время развивается и такой формат работы, как коворкинг (от англ. coworking) — совместная аренда офиса, которая позволяет пользоваться оргтехникой, коммуникациями, а также обмениваться идеями и делиться заказами. Это становится своеобразным мостом между традиционной офисной работой и полностью независимым фрилансом.
Стоит отметить, что фрилансерский труд подходит не всем. Человек, работающий в таком формате, должен обладать рядом особых качеств, среди которых самодисциплина, ответственность, профессионализм, умение организовать себя и правильно планировать время.
Фриланс можно назвать социальным лифтом для многих людей. Для некоторых такой вид деятельности является единственным шансом заработка, ведь удаленная работа позволяет преодолеть многие ограничения — возрастные, семейные, географические и связанные с физическими возможностями человека.
Международный праздник 14 мая 2025 года
День рождения «вазелина» — 138 лет популярному косметическому средству
14 мая отмечается любопытный международный праздник — День рождения вазелина. В 2025 году это косметическое и лекарственное средство будет праздновать свою 138-ю годовщину.
История вазелина началась в 1872 году, когда британско-американский химик Роберт Чезбро придумал и усовершенствовал технологию его изготовления. 14 мая 1878 года он запатентовал данное средство, и эта дата считается официальным днем рождения вазелина.
Открытие произошло благодаря наблюдательности Чезбро, который обратил внимание на странную массу, которую нефтяники наносили на свои раны и ожоги. Изучив эту субстанцию, напоминающую мягкий парафин, химик установил, что она благотворно влияет на процесс заживления кожи. В ходе экспериментов ему удалось выделить полезные компоненты, отделив их от вредных примесей.
Наладив выпуск продукта, Чезбро первоначально назвал его «нефтяным желе», но такое название вызывало недоверие у потенциальных покупателей. Они опасались, что связанный с нефтью продукт может быть опасен. Тогда изобретатель придумал совершенно новый термин, соединив немецкое слово «вода» и латинское «оливковое масло» — так появилось название «vaselinum».
Сегодня права на торговую марку принадлежат компании Unilever — международному гиганту, выпускающему продукты питания и парфюмерию.
Вазелин бывает природного и искусственного происхождения. Хотя значительных отличий между ними нет (оба представляют собой прозрачную бесцветную вязковатую массу без вкуса и запаха), природный американский вариант традиционно пользуется большей популярностью.
Мало кто знает, но пищевая добавка Е905b — это не что иное, как вазелин природного происхождения. Интересно также, что вазелин негативно влияет на структуру латекса, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве интимной смазки.
Одна из удивительных особенностей вазелина — его способность, при смешивании с ланолином, абсорбировать и удерживать воду в больших количествах. Это делает его отличной основой для многих косметических средств.
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