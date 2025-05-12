В Екатеринбурге снесут сотни остановок

До конца 2025 года в Екатеринбурге планируют убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами, защищающими от дождя и снега). Об этом в ходе доклада на комиссии гордумы по экономическому развитию рассказал глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков, сообщает корреспондент URA.RU.
«В результате анализа было установлено, что до конца 2025-го года планируется вынести 318 остановочных навесов. И в 2025 году планируется установка порядка 75-ти новых остановочных навесов», — рассказал Ощепков, добавив, что на обустройство каждой остановки необходимо 1,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит изготовление навеса, его установка, а также благоустройство территории после выноса киосков (это и бетонные блоки, и металлические конструкции).
Чтобы ускорить обустройство новых остановок и в 2025 году установить еще 32, в бюджет нужно заложить еще 45 миллионов рублей. Ощепков попросил депутатов поддержать его в этом вопросе.
Всего в Екатеринбурге установлено 1500 остановок. Некоторые из них уже стоят без навесов — после выноса киосков. Всего за семь лет, с 2017 по 2024 год, в городе заменили 265 остановок.
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