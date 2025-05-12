В Добрянке Пермского края пропал рыбак. На берегу нашли только его вещи. После этого к поискам подключили водолазов, которые нашли тело в реке, рассказали в региональной службе спасения.
«На берегу реки Добрянка г. Добрянка найдены рыбацкие вещи. Сам же хозяин вещей бесследно исчез. В ходе проведения спасателями Пермской краевой службы спасения водолазных работ обнаружено тело утонувшего рыбака, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице спасателей в соцсети «ВКонтакте».
Это уже не первый случай с погибшими рыбаками в мае. Сотрудники МЧС рассказывали о правилах безопасности при рыбалке.
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