12 мая 2025

В Пермском крае водолазы достали из реки тело рыбака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Только водолазам удалось найти пропавшего рыбака
Только водолазам удалось найти пропавшего рыбака Фото:

В Добрянке Пермского края пропал рыбак. На берегу нашли только его вещи. После этого к поискам подключили водолазов, которые нашли тело в реке, рассказали в региональной службе спасения.

«На берегу реки Добрянка г. Добрянка найдены рыбацкие вещи. Сам же хозяин вещей бесследно исчез. В ходе проведения спасателями Пермской краевой службы спасения водолазных работ обнаружено тело утонувшего рыбака, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице спасателей в соцсети «ВКонтакте».

Это уже не первый случай с погибшими рыбаками в мае. Сотрудники МЧС рассказывали о правилах безопасности при рыбалке. 

Тело пришлось искать водолазам
Тело пришлось искать водолазам
Фото:

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В Добрянке Пермского края пропал рыбак. На берегу нашли только его вещи. После этого к поискам подключили водолазов, которые нашли тело в реке, рассказали в региональной службе спасения. «На берегу реки Добрянка г. Добрянка найдены рыбацкие вещи. Сам же хозяин вещей бесследно исчез. В ходе проведения спасателями Пермской краевой службы спасения водолазных работ обнаружено тело утонувшего рыбака, которое в последующем передано сотрудникам полиции», — говорится на странице спасателей в соцсети «ВКонтакте». Это уже не первый случай с погибшими рыбаками в мае. Сотрудники МЧС рассказывали о правилах безопасности при рыбалке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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