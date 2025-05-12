Топ-5 правил для курганских рыбаков, чтобы не утонуть

Сотрудники МЧС России напомнили жителям Курганской области о правилах безопасности при рыбалке с лодки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Особое внимание уделяется соблюдению мер предосторожности в условиях сезонного увеличения числа любителей рыбной ловли на водоемах региона. «С начала весны специалистами ГИМС проведено более 350 профилактических выездов и 25 патрулирований, по итогам которых составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, выдано более 2800 памяток по правилам безопасного поведения людей на водных объектах, проведено более 800 инструктажей», — сообщили в МЧС.
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- При силе ветра более 10 м/с, а на небольших водоемах свыше 15 м/с, выходить на лодке на воду крайне опасно.
- Специалисты советуют отказаться от рыбалки ночью и в тумане.
- Следует избегать перегрузки судна.
- Обязательно надевать спасательные жилеты как для себя, так и для пассажиров.
- Ни в коем случае не отправляться на рыбалку в состоянии алкогольного опьянения.
В регионе с 20 мая по 20 июня действует запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах, а в остальное время рыбачить можно как с берега, так и с лодок при соблюдении ограничений по числу крючков. На водоемах, предназначенных для товарного выращивания рыбы, любительская рыбалка запрещена круглый год.
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