Топ-5 правил для курганских рыбаков, чтобы не утонуть

Сотрудники МЧС напомнили курганским рыбакам о правилах безопасности
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Особое внимание уделяется соблюдению мер предосторожности в условиях сезонного увеличения числа любителей рыбной ловли
Особое внимание уделяется соблюдению мер предосторожности в условиях сезонного увеличения числа любителей рыбной ловли Фото:

Сотрудники МЧС России напомнили жителям Курганской области о правилах безопасности при рыбалке с лодки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. 

Особое внимание уделяется соблюдению мер предосторожности в условиях сезонного увеличения числа любителей рыбной ловли на водоемах региона. «С начала весны специалистами ГИМС проведено более 350 профилактических выездов и 25 патрулирований, по итогам которых составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, выдано более 2800 памяток по правилам безопасного поведения людей на водных объектах, проведено более 800 инструктажей», — сообщили в МЧС.

Топ-5 правил для курганских рыбаков, чтобы не утонуть

  1. При силе ветра более 10 м/с, а на небольших водоемах свыше 15 м/с, выходить на лодке на воду крайне опасно.
  2. Специалисты советуют отказаться от рыбалки ночью и в тумане.
  3. Следует избегать перегрузки судна.
  4. Обязательно надевать спасательные жилеты как для себя, так и для пассажиров.
  5. Ни в коем случае не отправляться на рыбалку в состоянии алкогольного опьянения.

В регионе с 20 мая по 20 июня действует запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах, а в остальное время рыбачить можно как с берега, так и с лодок при соблюдении ограничений по числу крючков. На водоемах, предназначенных для товарного выращивания рыбы, любительская рыбалка запрещена круглый год.

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Сотрудники МЧС России напомнили жителям Курганской области о правилах безопасности при рыбалке с лодки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.  Особое внимание уделяется соблюдению мер предосторожности в условиях сезонного увеличения числа любителей рыбной ловли на водоемах региона. «С начала весны специалистами ГИМС проведено более 350 профилактических выездов и 25 патрулирований, по итогам которых составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, выдано более 2800 памяток по правилам безопасного поведения людей на водных объектах, проведено более 800 инструктажей», — сообщили в МЧС. Топ-5 правил для курганских рыбаков, чтобы не утонуть В регионе с 20 мая по 20 июня действует запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах, а в остальное время рыбачить можно как с берега, так и с лодок при соблюдении ограничений по числу крючков. На водоемах, предназначенных для товарного выращивания рыбы, любительская рыбалка запрещена круглый год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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