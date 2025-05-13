Тюменский застройщик построит ЖК бизнес-класса в Москве

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Девелопер Илья Пискулин сотрудничает с краснодарским застройщиком
Девелопер Илья Пискулин сотрудничает с краснодарским застройщиком Фото:

Тюменский девелопер «Творчество» совместно с краснодарским застройщиком «ТОЧНО» построит жилой комплекс бизнес-класса в Москве. Об этом в своем telegram-канале сообщил девелопер Илья Пискулин.

«3 месяца каждый день мы только Москвой и занимаемся. Уже собрана команда, уже на неделе готовится старт продаж и для него уже готов офис», — поделился подробностями Илья Пискулин.

ЖК будет располагаться на западе столицы в Южном Тушино. Его общая площадь составит порядка 50 тысяч квадратных метров. На данный момент завершается подготовка к продажам, отметил Владелец краснодарского застройщика Николай Амосов.

Ранее в Тюмени застройщик из Краснодара при сотрудничестве с «Творчеством» начал реализовывать проект нового жилого комплекса. По планам, работы начнутся не поезднее 2025 года.  

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Тюменский девелопер «Творчество» совместно с краснодарским застройщиком «ТОЧНО» построит жилой комплекс бизнес-класса в Москве. Об этом в своем telegram-канале сообщил девелопер Илья Пискулин. «3 месяца каждый день мы только Москвой и занимаемся. Уже собрана команда, уже на неделе готовится старт продаж и для него уже готов офис», — поделился подробностями Илья Пискулин. ЖК будет располагаться на западе столицы в Южном Тушино. Его общая площадь составит порядка 50 тысяч квадратных метров. На данный момент завершается подготовка к продажам, отметил Владелец краснодарского застройщика Николай Амосов. Ранее в Тюмени застройщик из Краснодара при сотрудничестве с «Творчеством» начал реализовывать проект нового жилого комплекса. По планам, работы начнутся не поезднее 2025 года.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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