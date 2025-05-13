Тюменский застройщик построит ЖК бизнес-класса в Москве

Тюменский девелопер «Творчество» совместно с краснодарским застройщиком «ТОЧНО» построит жилой комплекс бизнес-класса в Москве. Об этом в своем telegram-канале сообщил девелопер Илья Пискулин.
«3 месяца каждый день мы только Москвой и занимаемся. Уже собрана команда, уже на неделе готовится старт продаж и для него уже готов офис», — поделился подробностями Илья Пискулин.
ЖК будет располагаться на западе столицы в Южном Тушино. Его общая площадь составит порядка 50 тысяч квадратных метров. На данный момент завершается подготовка к продажам, отметил Владелец краснодарского застройщика Николай Амосов.
Ранее в Тюмени застройщик из Краснодара при сотрудничестве с «Творчеством» начал реализовывать проект нового жилого комплекса. По планам, работы начнутся не поезднее 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!