Депутату думы ХМАО Сергею Елишеву прочат пост мэра скандального Пыть-Яха. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте.
«Раньше Елишев входил в комиссию выборщиков от округа, но на сей раз в списках его нет. Последний срок подачи документов — 13 мая. И говорят, Елишев уже заявился на выборы градоначальника», — сообщает инсайдер.
Предварительно, в комиссию выборщиков от ХМАО вошли директор депполитики Кирилл Харитонов, депутат окружного парламента Николай Заболотнев, глава общественной палаты Югры Алсу Маганова и замдиректора депгосслужбы Лариса Самохвалова. «Список еще может корректироваться», — уточняют источники.
Елишев не ответил на звонок журналиста. Не взяли трубку и в думе Пыть-Яха, которая должна получить окончательные списки выборщиков. Комментарий департамента внутренней политики ХМАО ожидается.
Ранее URA.RU писало о скандальной отставке главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова. Он проработал в должности всего полтора года.
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