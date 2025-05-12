12 мая 2025

Депутату думы ХМАО прочат пост мэра самого скандального муниципалитета региона. Инсайд

Депутат думы ХМАО Елишев претендует на пост мэра Пыть-Яха
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост мэра Пыть-Яха прочат депутату думы ХМАО Сергею Елишеву
Пост мэра Пыть-Яха прочат депутату думы ХМАО Сергею Елишеву Фото:

Депутату думы ХМАО Сергею Елишеву прочат пост мэра скандального Пыть-Яха. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте.

«Раньше Елишев входил в комиссию выборщиков от округа, но на сей раз в списках его нет. Последний срок подачи документов — 13 мая. И говорят, Елишев уже заявился на выборы градоначальника», — сообщает инсайдер.

Предварительно, в комиссию выборщиков от ХМАО вошли директор депполитики Кирилл Харитонов, депутат окружного парламента Николай Заболотнев, глава общественной палаты Югры Алсу Маганова и замдиректора депгосслужбы Лариса Самохвалова. «Список еще может корректироваться», — уточняют источники.

Елишев не ответил на звонок журналиста. Не взяли трубку и в думе Пыть-Яха, которая должна получить окончательные списки выборщиков. Комментарий департамента внутренней политики ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU писало о скандальной отставке главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова. Он проработал в должности всего полтора года.

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Депутату думы ХМАО Сергею Елишеву прочат пост мэра скандального Пыть-Яха. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политическом истеблишменте. «Раньше Елишев входил в комиссию выборщиков от округа, но на сей раз в списках его нет. Последний срок подачи документов — 13 мая. И говорят, Елишев уже заявился на выборы градоначальника», — сообщает инсайдер. Предварительно, в комиссию выборщиков от ХМАО вошли директор депполитики Кирилл Харитонов, депутат окружного парламента Николай Заболотнев, глава общественной палаты Югры Алсу Маганова и замдиректора депгосслужбы Лариса Самохвалова. «Список еще может корректироваться», — уточняют источники. Елишев не ответил на звонок журналиста. Не взяли трубку и в думе Пыть-Яха, которая должна получить окончательные списки выборщиков. Комментарий департамента внутренней политики ХМАО ожидается. Ранее URA.RU писало о скандальной отставке главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова. Он проработал в должности всего полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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