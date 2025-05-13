Главу Минпромторга Новосибирской области задержали на 48 часов

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В отношении министра возбудили дело о превышение должностных полномочий
В отношении министра возбудили дело о превышение должностных полномочий Фото:

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров взят под стражу на 48 часов в рамках уголовного дела о нарушениях при госзакупках. Об этом сообщают правоохранительные органы.

"Следствием ГСУ Гончаров задержан на 48 часов", — передает ТАСС слова ведомства. Там отмечают, что в ближайшее время ожидается задержание еще двух фигурантов данного дела.

Дело связано с предполагаемыми нарушениями при осуществлении государственных закупок на сумму 95 млн рублей. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и соблюдением законности процессуальных действий. По версии следствия, преступная группа действовала с мая 2023 по январь 2024 года.

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Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров взят под стражу на 48 часов в рамках уголовного дела о нарушениях при госзакупках. Об этом сообщают правоохранительные органы. "Следствием ГСУ Гончаров задержан на 48 часов", — передает ТАСС слова ведомства. Там отмечают, что в ближайшее время ожидается задержание еще двух фигурантов данного дела. Дело связано с предполагаемыми нарушениями при осуществлении государственных закупок на сумму 95 млн рублей. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и соблюдением законности процессуальных действий. По версии следствия, преступная группа действовала с мая 2023 по январь 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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