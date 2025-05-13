Главу Минпромторга Новосибирской области задержали на 48 часов

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров взят под стражу на 48 часов в рамках уголовного дела о нарушениях при госзакупках. Об этом сообщают правоохранительные органы.
"Следствием ГСУ Гончаров задержан на 48 часов", — передает ТАСС слова ведомства. Там отмечают, что в ближайшее время ожидается задержание еще двух фигурантов данного дела.
Дело связано с предполагаемыми нарушениями при осуществлении государственных закупок на сумму 95 млн рублей. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и соблюдением законности процессуальных действий. По версии следствия, преступная группа действовала с мая 2023 по январь 2024 года.
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