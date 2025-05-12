Аналитики назвали самые популярные дачи в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) наибольшим спросом пользуются дачи стоимостью 2,5–3 миллиона рублей и земельные участки под ипотеку. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Этажи».
«Наибольшим спросом в Сургуте пользуются недорогие дачи для отдыха — в ценовом сегменте до 2,5–3 миллионов рублей и земельные участки, не имеющие ограничений и подходящие под строительство загородного дома», — сообщила агентству руководитель направления загородной недвижимости сургутского филиала «Этажей» Наталья Нестерова. Особенно интересна земля, которая подходит под условия семейной ипотеки.
Отдельную категорию составляют дачи с возможностью прописки. Такие объекты, как правило, стоят до 1,5 миллионов рублей и быстро раскупаются. «Чаще всего такие варианты ищут те, кто хочет получить постоянную регистрацию — особенно в районах с доступом к городской инфраструктуре: общественный и школьный транспорт, магазины», — пояснила эксперт.
В последние пару лет покупатели обращают внимание на наличие огорода и ухоженного участка. После пандемии запрос на возможность выращивания овощей и наличие теплиц стал особенно актуален. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость загородной недвижимости, являются также полный комплект документов, включая межевание участков и технический план на дом и материал стен. Каменные дома традиционно ценятся выше, чем, например, дома из СИП-панелей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно купить дачу по цене месячной зарплаты. К примеру, в Нижневартовске продают участок с домиком за 75 тысяч рублей.
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