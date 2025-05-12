На креативной неделе в Челябинске раскрыли, какой тренд в миграции появился впервые за 50 лет

Впервые за 50 лет миграционный маятник качнулся с мегаполисов в сторону малых территорий. Об этом заявил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин, передает корреспондент URA.RU с Российской креативной недели в Челябинске.
«У нас действительно произошли пространственные сдвиги престижа территории. Может показаться, что кроме крупных мегаполисов нет больше территорий. Впервые за 50 лет мы почувствовали, что что-то может быть не только в Москве, когда случился ковид. Страшная история, но миграционный маятник качнулся в сторону регионов и мы увидели, что там могут находится креативные люди», — заявил Панин в ходе пленарной дискуссии.
Ученый уточнил, что тренд только формируется и еще рано говорить, о том, что люди будут покидать мегаполисы. Однако, по его мнению, представители креативного кластера могут искать «второй дом» не только в столицах. Он считает, что сейчас в регионах России действует лучшая за многие годы стратегия развития. Челябинску же необходимо выстроить связь между промышленной и креативной зоной.
«У Челябинска другая драма — промышленные зоны живут своей жизни, а город своей. Задача урбанистически заключается в том, чтобы сами предприятия пустить в город, а креативный бизнес пустить на площадки и обеспечить связь. Сейчас это две разных сущности, которые живут „за забором“», — заявил Панин.
Российская креативная неделя в Челябинске началась с приветственных слов полпреда в УрФО Артема Жоги и губернатора Алексея Текслера. Пленарные дискуссии, мастер-классы и интенсивы продут в столице региона 13 и 14 мая.
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