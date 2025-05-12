12 мая 2025

Полпред Жога и губернатор Текслер открыли Российскую креативную неделю в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске открылась Российская креативная неделя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога и Алексей Текслер открыли Российскую креативную неделю
Артем Жога и Алексей Текслер открыли Российскую креативную неделю Фото:

В Челябинске 13 мая II форум «Российская креативная неделя» стартовал с приветственного слова полпреда президента в УрФО Артема Жоги и губернатора Алексея Текслера. Как передает корреспондент URA.RU с открытия форума, на Урале развиваются меры поддержки креативного сектора экономики.

«На сегодня креативная сфера является одной из самых быстрорастущих в экономике. Уверен, необходимо предоставить все меры поддержки и создать условия для самореализации талантов, чтобы малые и средние компании динамично росли. Отмечу, что все регионы УрФО оказывают активное содействие развитию креативной экономики. Желаю всем участникам активной плодотворной работы на полях форума», — подчеркнул Артем Жога.

Полпред также отметил, что в Тюменской области продолжается работа по стратегии развития креативных индустрий до 2030 года, в Челябинской – находится на завершающем этапе. При этом в 2025 году начинается вторая волна внедрения регионального стандарта развития, а регионы Урала продолжают вводить меры поддержки этого сектора экономики. Алексей Текслер поблагодарил за возможность начать серию креативных недель именно в Челябинске.

«Креативная экономика сегодня, в рубежное время, продвигает наши ценности, причем как внутри страны, так и вне. Это инструмент мягкой силы и очевидно, является сегодня важнейшим фактором продвижения нашей культуры. Уверен, что форум даст возможность нам с вами генерировать новые идеи, мысли и важные смыслы», — заявил Алексей Текслер.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что средняя выручка креативных индустрий в России составляет 14,5 трлн рублей. Уровень занятости в этом секторе экономики при этом составляет 4,6 млн людей. Он подчеркнул важность поддержки такого бизнеса и необходимость возможностей создавать что-то уникальное и идентичное для регионов и России.

Форум проходит в Челябинске 13 и 14 мая. За два дня на площадке пройдет 40 сессий, большая часть из которых станет мастер-классами, образовательными интенсивами и дискуссиями.

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В Челябинске 13 мая II форум «Российская креативная неделя» стартовал с приветственного слова полпреда президента в УрФО Артема Жоги и губернатора Алексея Текслера. Как передает корреспондент URA.RU с открытия форума, на Урале развиваются меры поддержки креативного сектора экономики. «На сегодня креативная сфера является одной из самых быстрорастущих в экономике. Уверен, необходимо предоставить все меры поддержки и создать условия для самореализации талантов, чтобы малые и средние компании динамично росли. Отмечу, что все регионы УрФО оказывают активное содействие развитию креативной экономики. Желаю всем участникам активной плодотворной работы на полях форума», — подчеркнул Артем Жога. Полпред также отметил, что в Тюменской области продолжается работа по стратегии развития креативных индустрий до 2030 года, в Челябинской – находится на завершающем этапе. При этом в 2025 году начинается вторая волна внедрения регионального стандарта развития, а регионы Урала продолжают вводить меры поддержки этого сектора экономики. Алексей Текслер поблагодарил за возможность начать серию креативных недель именно в Челябинске. «Креативная экономика сегодня, в рубежное время, продвигает наши ценности, причем как внутри страны, так и вне. Это инструмент мягкой силы и очевидно, является сегодня важнейшим фактором продвижения нашей культуры. Уверен, что форум даст возможность нам с вами генерировать новые идеи, мысли и важные смыслы», — заявил Алексей Текслер. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что средняя выручка креативных индустрий в России составляет 14,5 трлн рублей. Уровень занятости в этом секторе экономики при этом составляет 4,6 млн людей. Он подчеркнул важность поддержки такого бизнеса и необходимость возможностей создавать что-то уникальное и идентичное для регионов и России. Форум проходит в Челябинске 13 и 14 мая. За два дня на площадке пройдет 40 сессий, большая часть из которых станет мастер-классами, образовательными интенсивами и дискуссиями.
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