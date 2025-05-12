В Челябинске 13 мая II форум «Российская креативная неделя» стартовал с приветственного слова полпреда президента в УрФО Артема Жоги и губернатора Алексея Текслера. Как передает корреспондент URA.RU с открытия форума, на Урале развиваются меры поддержки креативного сектора экономики.
«На сегодня креативная сфера является одной из самых быстрорастущих в экономике. Уверен, необходимо предоставить все меры поддержки и создать условия для самореализации талантов, чтобы малые и средние компании динамично росли. Отмечу, что все регионы УрФО оказывают активное содействие развитию креативной экономики. Желаю всем участникам активной плодотворной работы на полях форума», — подчеркнул Артем Жога.
Полпред также отметил, что в Тюменской области продолжается работа по стратегии развития креативных индустрий до 2030 года, в Челябинской – находится на завершающем этапе. При этом в 2025 году начинается вторая волна внедрения регионального стандарта развития, а регионы Урала продолжают вводить меры поддержки этого сектора экономики. Алексей Текслер поблагодарил за возможность начать серию креативных недель именно в Челябинске.
«Креативная экономика сегодня, в рубежное время, продвигает наши ценности, причем как внутри страны, так и вне. Это инструмент мягкой силы и очевидно, является сегодня важнейшим фактором продвижения нашей культуры. Уверен, что форум даст возможность нам с вами генерировать новые идеи, мысли и важные смыслы», — заявил Алексей Текслер.
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что средняя выручка креативных индустрий в России составляет 14,5 трлн рублей. Уровень занятости в этом секторе экономики при этом составляет 4,6 млн людей. Он подчеркнул важность поддержки такого бизнеса и необходимость возможностей создавать что-то уникальное и идентичное для регионов и России.
Форум проходит в Челябинске 13 и 14 мая. За два дня на площадке пройдет 40 сессий, большая часть из которых станет мастер-классами, образовательными интенсивами и дискуссиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!