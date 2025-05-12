Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге кардинально изменили планы

Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили место старта. Об этом сообщил основатель и вдохновитель мероприятия Виктор Гроховский.
«Мы впервые будем стартовать не от главного корпуса УрФУ, а на стадионе УрФУ. Это недалеко от главного корпуса, все во Втузгородке», — заявил Гроховский. Мероприятие пройдет 18 мая. Ожидается, что участниками станут 13 тысяч человек.
Желающих пройти короткий маршрут на 14 км ждут с 11:00 до 13:00, «Шарташскую кругосветку» (17 км) — с 9:00 до 12:00, «В район Новокольцовский» (33 км) — с 8:00 до 11:00, «Классика» (50 км) — с 7:00 до 9:00. Подробнее о всех дистанциях — в материале URA.RU.
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