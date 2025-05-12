12 мая 2025

Из ХМАО запускают новый регулярный рейс в Волгоград

© Служба новостей «URA.RU»
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В весенне-летнем сезоне из Сургута открываются новые авиарейсы
В весенне-летнем сезоне из Сургута открываются новые авиарейсы Фото:

Авиакомпания  Utair анонсировала запуск рейса из Сургута (ХМАО) в Волгоград. Полеты будут выполняться один раз в неделю — по понедельникам, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Со 2 июня Utair начинает выполнять рейсы из Сургута в Волгоград 1 раз в неделю — по понедельникам», — говорится в сообщении авиакомпании. Вылет из Сургута будет осуществляться в 12:40, а обратный рейс из Волгограда — в 15:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Кроме того, в весенне-летнем сезоне Utair расширяет географию полетов из Сургута: запланированы новые рейсы в Ставрополь, Казань и Нижнекамск. Всего же выполняются рейсы по более чем двадцати направлениям внутри России, включая Барнаул, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Также из главного авиахаба ХМАО доступны международные маршруты, в том числе в Анталью, Дубай, Ереван и Ташкент.

Ранее URA.RU сообщало, что иркутская авиакомпания запускает в июне новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи. В частности, добраться до курорта без пересадки смогут жители Нижневартовска. 

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Авиакомпания  Utair анонсировала запуск рейса из Сургута (ХМАО) в Волгоград. Полеты будут выполняться один раз в неделю — по понедельникам, сообщила пресс-служба перевозчика. «Со 2 июня Utair начинает выполнять рейсы из Сургута в Волгоград 1 раз в неделю — по понедельникам», — говорится в сообщении авиакомпании. Вылет из Сургута будет осуществляться в 12:40, а обратный рейс из Волгограда — в 15:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут. Кроме того, в весенне-летнем сезоне Utair расширяет географию полетов из Сургута: запланированы новые рейсы в Ставрополь, Казань и Нижнекамск. Всего же выполняются рейсы по более чем двадцати направлениям внутри России, включая Барнаул, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Также из главного авиахаба ХМАО доступны международные маршруты, в том числе в Анталью, Дубай, Ереван и Ташкент. Ранее URA.RU сообщало, что иркутская авиакомпания запускает в июне новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи. В частности, добраться до курорта без пересадки смогут жители Нижневартовска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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