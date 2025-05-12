Из ХМАО запускают новый регулярный рейс в Волгоград

Авиакомпания Utair анонсировала запуск рейса из Сургута (ХМАО) в Волгоград. Полеты будут выполняться один раз в неделю — по понедельникам, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Со 2 июня Utair начинает выполнять рейсы из Сургута в Волгоград 1 раз в неделю — по понедельникам», — говорится в сообщении авиакомпании. Вылет из Сургута будет осуществляться в 12:40, а обратный рейс из Волгограда — в 15:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут.
Кроме того, в весенне-летнем сезоне Utair расширяет географию полетов из Сургута: запланированы новые рейсы в Ставрополь, Казань и Нижнекамск. Всего же выполняются рейсы по более чем двадцати направлениям внутри России, включая Барнаул, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Также из главного авиахаба ХМАО доступны международные маршруты, в том числе в Анталью, Дубай, Ереван и Ташкент.
Ранее URA.RU сообщало, что иркутская авиакомпания запускает в июне новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи. В частности, добраться до курорта без пересадки смогут жители Нижневартовска.
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