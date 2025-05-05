Иркутская авиакомпания запускает новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи

Жители Нижневартовска (ХМАО) смогут улететь прямым рейсом в Сочи самолетами иркутской авиакомпании. Полеты стартуют 1 июня, сообщает «ИрАэро».
«В рамках летнего расписания с начала июня 2025 года запускаем прямые перелеты в Сочи из пяти городов России. Нижневартовск — 1 раз в неделю», — следует из сообщения в официальной соцсети перевозчика.
Рейс выполняется с технической посадкой в Уфе на 1 час 10 минут, в пути до Сочи пассажиры проведут в общей сложности 6 часов 40 минут. Цена билета из Нижневартовска на 2 июня составит почти 27 тысяч рублей, а на 9 июня около 34 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала июня из ХМАО можно будет улететь прямым рейсом в Казань и Нижнекамск рейсами Utair. А из Ханты-Мансийска появились новые рейсы в Санкт-Петербург самолетами авиакомпании «РусЛайн».
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