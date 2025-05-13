Бывший владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев заочно приговорен Тверским судом Москвы к 14 годам лишения свободы за растрату более 28 миллиардов рублей и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили журналисты из зала суда 13 мая.
«Суд признал Пугачева виновным <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в оглашенном приговоре. Информацию о приговоре передает ТАСС.
Пугачев обвиняется по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения). Также его признали виновным по части 3 статьи 33 и части 2 статьи 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшая причинение значительного ущерба законным правам и интересам организации и приведшая к тяжким последствиям).
По данным следствия, Пугачев являлся организатором преступной схемы, в результате которой из Международного промышленного банка были незаконно выведены средства на сумму свыше 28 миллиардов рублей. Материалы дела свидетельствуют о том, что противоправная деятельность экс-банкира нанесла значительный ущерб интересам вкладчиков и самой кредитной организации. Пугачев в настоящее время находится за пределами России, потому он был осужден заочно.
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