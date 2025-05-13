Экс-чиновник Минобороны РФ Петухов наказан за превышения полномочиями

Экс-чиновник Минобороны РФ Сергей Пастухов приговорен к четырем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Там добавили, что ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Пастухов был взят под стражу прямо в зале суда.
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