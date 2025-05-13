Экс-чиновник Минобороны РФ Петухов наказан за превышения полномочиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пастухов приговорен к четырем годам
Пастухов приговорен к четырем годам Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-чиновник Минобороны РФ Сергей Пастухов приговорен к четырем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Там добавили, что ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Пастухов был взят под стражу прямо в зале суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-чиновник Минобороны РФ Сергей Пастухов приговорен к четырем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы. «Приговором Пресненского районного суда города Москвы Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Там добавили, что ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Пастухов был взят под стражу прямо в зале суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...