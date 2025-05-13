Министра транспорта Бурятии Александра Гоге заключили под стражу

Министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге заключен под стражу до 1 июня 2025 года по решению Советского районного суда Улан-Удэ. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Заключение под стражу до 1 июня», — сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости», отвечая на вопрос об аресте министра транспорта Бурятии. Ранее пресс-служба правительства республики информировала о задержании Александра Гоге по обвинению в коррупции.
Уточняется, что Власти активно сотрудничали со следствием в ходе подготовки операции по задержанию Гоге. Зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков заявил, что в условиях СВО коррупционные преступления — предательство.
В феврале 2025 года стало известно, что был задержан возглавляющий государственное учреждение, ответственное за строительство и обслуживание автодорог регионального значения, Владимир Соснин. В отношении его выдвинуто обвинение в превышении должностных полномочий. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, срок которой впоследствии был продлен до 3 июня.
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