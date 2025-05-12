Проект для мониторинга дорог Тюменской области стал финалистом премии Минстроя

Проект мобильного программного комплекса мониторинга состояния улично-дорожной сети признан одним из лучших инструментов цифровизации городского хозяйства России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«Проект МПК стал финалистом III национальной премии Минстроя России „Умный город“. Комплекс анализирует дорожное покрытие на наличие снежного и ледяного наката в зимний период, обнаруживает трещины и выбоины, выявляет повреждения дорожных ограждений», — отмечено в ведомстве.
Мобильный комплекс был приобретен в регионе в 2022 году. В этом году, согласно плану нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланирована покупка еще пяти подобных систем.
Итоги III национальной премии Минстроя РФ «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства будут подведены 14 мая в национальном центре «Россия» в Москве. Тюменская область представлена сразу в шести номинациях.
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