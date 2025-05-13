В «Ночь музеев» пермяки смогут сварить мамонта

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Железного мамонта можно создать с помощью сварки
Железного мамонта можно создать с помощью сварки Фото:

Мастер-классы по сварке пройдут в пермском доме-музее Славянова в рамках акции «Ночь музеев». Все желающие смогут создать из металла собственный сувенир, например, мамонта.

«В Доме-музее Н.Г. Славянова заработают стенды с тремя видами сварки — лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической. Под контролем опытных сварщиков будут проводиться мастер-классы по созданию памятного сувенира: медведя, динозавра или мамонта», — рассказали URA.RU в министерстве культуры Пермского края.

Акция «Ночь музеев» пройдет в России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы. Например, в «Ретро-Гараже» в Перми можно будет забраться и сфотографироваться в танке Т-26

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Мастер-классы по сварке пройдут в пермском доме-музее Славянова в рамках акции «Ночь музеев». Все желающие смогут создать из металла собственный сувенир, например, мамонта. «В Доме-музее Н.Г. Славянова заработают стенды с тремя видами сварки — лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической. Под контролем опытных сварщиков будут проводиться мастер-классы по созданию памятного сувенира: медведя, динозавра или мамонта», — рассказали URA.RU в министерстве культуры Пермского края. Акция «Ночь музеев» пройдет в России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы. Например, в «Ретро-Гараже» в Перми можно будет забраться и сфотографироваться в танке Т-26. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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