В «Ночь музеев» пермяки смогут сварить мамонта

Мастер-классы по сварке пройдут в пермском доме-музее Славянова в рамках акции «Ночь музеев». Все желающие смогут создать из металла собственный сувенир, например, мамонта.
«В Доме-музее Н.Г. Славянова заработают стенды с тремя видами сварки — лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической. Под контролем опытных сварщиков будут проводиться мастер-классы по созданию памятного сувенира: медведя, динозавра или мамонта», — рассказали URA.RU в министерстве культуры Пермского края.
Акция «Ночь музеев» пройдет в России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы. Например, в «Ретро-Гараже» в Перми можно будет забраться и сфотографироваться в танке Т-26.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!