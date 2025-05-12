В «Ночь музеев» пермяки смогут забраться в танк

Танк станет героем экспозиции музея старинных автомобилей
Забраться в танк и сделать памятное фото можно будет в Перми в рамках акции «Ночь музеев». Модель советского танка Т-26 представит музей «Ретро-Гараж».
«Демонстрация модели танка Т-26. Все желающие могут посидеть в нем и сфотографироваться», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
В «Ретро-Гараже» 17 мая также расскажут об истории пермской военной авиабазы «Сокол», проведут лекции и экскурсии. Акция «Ночь музеев» стартует по всей России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы.
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