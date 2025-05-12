В «Ночь музеев» пермяки смогут забраться в танк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танк станет героем экспозиции музея старинных автомобилей
Танк станет героем экспозиции музея старинных автомобилей Фото:

Забраться в танк и сделать памятное фото можно будет в Перми в рамках акции «Ночь музеев». Модель советского танка Т-26 представит музей «Ретро-Гараж».

«Демонстрация модели танка Т-26. Все желающие могут посидеть в нем и сфотографироваться», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

В «Ретро-Гараже» 17 мая также расскажут об истории пермской военной авиабазы «Сокол», проведут лекции и экскурсии. Акция «Ночь музеев» стартует по всей России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Забраться в танк и сделать памятное фото можно будет в Перми в рамках акции «Ночь музеев». Модель советского танка Т-26 представит музей «Ретро-Гараж». «Демонстрация модели танка Т-26. Все желающие могут посидеть в нем и сфотографироваться», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». В «Ретро-Гараже» 17 мая также расскажут об истории пермской военной авиабазы «Сокол», проведут лекции и экскурсии. Акция «Ночь музеев» стартует по всей России 17 мая. В этот день музеи будут работать дольше обычного, а также приготовят специальные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...