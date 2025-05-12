Депутат думы ХМАО сделал заявление об участии в выборах мэра Пыть-Яха

Депутат думы ХМАО Сергей Елишев намерен избавить Пыть-Ях от статуса самого скандального города, если станет мэром. Планами он поделился с журналистами URA.RU.
«Я принял решение участвовать в выборах главы Пыть-Яха и уже подал документы в конкурсную комиссию. У меня огромное желание изменить статус Пыть-Яха, который называют самым скандальным городом Югры, на самый гостеприимный. Там живут честные и порядочные люди, которые достойны того, чтобы жить в комфортных условиях», — прокомментировал Елишев.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству отметил, что Елишев два раза избирался в региональный парламент от Пыть-Яха и Сургутского района. «Он депутат-одномандатник, которому население дважды оказывало доверие на выборах. Так что он для Пыть-Яха не является варягом, часто бывает в городе и следит за общественной и политической жизнью», — отметил инсайдер.
Кроме того, Елишев открыто говорит о проблемах города и его жителей. Источники причисляют его к неформальной фракции патриотов в окружной думе — он регулярно помогает бойцам СВО. Выборы главы Пыть-Яха пройдут 19 мая. Подача документов заканчивается 13 мая.
Пост главы Пыть-Яха стал вакантным после скандальной отставки Дмитрия Горбунова, который проработал на этой должности всего полтора года. Инсайд URA.RU о том, что Елишев, который вопреки традиции не вошел в комиссию выборщиков, подал документы для участия в кампании, подтвердился.
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